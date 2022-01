A Mondovì due targhette della memoria per non dimenticare gli orrori del nazifascismo [FOTO]

"Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati".

Con questa frase della senatrice Liliana Segre, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha aperto le celebrazioni per il Giorno della Memoria.

Oltre ad aver reso omaggio alla Stele, posta all’esterno del cimitero urbano e presso il monumento "Morti per la libertà" allo scalone dell'Altipiano, quest'anno la Città di Mondovì ha posto due nuove targhette della memoria, grazie alle segnalazioni dell'associazione "Cordero di Montezemolo" Onlus.

La prima, in via Soresi, dedicata alla memoria di Bernardo Manassero, nato a Mondovì il 25 marzo del 1914. Operaio di professione e militare del 1° reggimento Divisione Alpina Cuneense, venne deportato in Germania, a Stammlager, dove morì di stenti il 19 settembre 1944. La seconda a Piazza, in via Gallo, per Adolfo Vietto, nato a Mondovì il 4 giugno del 1924. Dopo aver abitato prima in via Vico, poi in via Gallo, si traferì a Dogliani. Contadino e militare del 43° reggimento di fanteria divisione Forlì, venne deportato a Dortmund dove morì il 9 giugno 1944.