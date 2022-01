Storie di donne e preti: forti e fragili come un sogno

“Forti e fragili come un sogno – Storie di donne e di preti”.

È questo il titolo del libro, in buona parte autobiografico, dato alle stampe poco prima di Natale da Milly Emanuel, insegnante in pensione di Caramagna.





Un tema complesso, arduo, che finisce inevitabilmente per riguardare il celibato dei preti, tema che l’autrice affronta, partendo dalla sua personale esperienza, avendo lei sposato, nel 1970, un uomo, Stefano Gastaldi, fino a pochi anni prima parroco a Lemma, in valle Varaita.



Una scelta difficile la loro, che lei racconta, a distanza di alcuni anni dalla morte del marito, in maniera delicata, evidenziando i tanti ostacoli e gli ostracismi incontrati.





Nonostante fossero gli anni del post Concilio e i fermenti del 68 scuotessero costumi e stili di vita, quella del matrimonio di un prete restava una scelta impossibile, non accettata dalla gerarchia ecclesiastica e che, dunque, metteva all’indice chi la attuava.





Il libro è innanzitutto una storia d’amore intima che solleva al contempo anche una problematica rispetto alla quale la Chiesa ha sempre glissato, conseguenza di una tradizione arcaica e di una mentalità ancora perdurante.





Accanto alla sua, sicuramente la più avvincente perché frutto di esperienza vissuta, le storie narrate sono una decina.

I nomi, negli altri casi (pur reali), sono di fantasia, così come i luoghi, mentre l’autrice non ha avuto timore ad esporsi in prima persona.





Alcune di queste altre vicende, pur reali, al contrario della sua, non sono state di vero amore. In alcuni casi, infatti, si è trattato di amori “malati”, che hanno lasciato nelle donne che le hanno vissute ferite profonde e indelebili.





Il libro è acquistabile online sulla pagina “ilmiolibrokataweb” oppure scrivendo un messaggio su messenger sul profilo Facebook dell’autrice.