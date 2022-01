Terminati con successo i lavori dell'ACDA nel centro storico di Cuneo

La scorsa notte il personale dell’Acquedotto di Cuneo ha portato a termine con successo l’intervento di sostituzione di due nodi della rete idrica fondamentali per la corretta funzionalità dell’acquedotto cittadino.



Gli interventi di manutenzione straordinaria, entrambi ad elevato grado di difficoltà tecnica/operativa, sono stati eseguiti contemporaneamente ed hanno impiegato 10 persone con una specifica preparazione tra tecnici ACDA e personale delle imprese appaltatrici oltreché numerosi mezzi d’opera.



Si è provveduto alla sostituzione di 6 valvole di intercettazione e regolazione del flusso idraulico risalenti agli anni ’30 del secolo scorso installate sulle condotte di distribuzione primaria (tubazioni di grande diametro che garantiscono la regolare fornitura a tutte le utenze della Città); 3 di queste ubicate in corrispondenza del rondo Garibaldi sono utilizzate per le regolazioni idrauliche della zona viale Angeli – lungogesso Giovanni XXIII e 3 collocate in corso Soleri angolo piazza Galimberti utilizzate per la regolazione idraulica del nucleo più antico della città.



L’interruzione del servizio è iniziata alle ore 20 di mercoledì e si è conclusa alle 5 in corso Soleri (in anticipo rispetto a quanto programmato) e alle 9 in rondò Garibaldi (in lieve ritardo a causa di impreviste difficoltà tecniche per l’adattamento dei componenti nuovi a tubazioni risalenti al secolo scorso).



Una particolare attenzione è stata inoltre riservata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’attività attraverso una preventiva ed oculata pianificazione dell’organizzazione del cantiere ed un costante monitoraggio in fase di esecuzione svolto dai preposti.



Il lavoro eseguito concorrerà ad incrementare l’efficienza del sistema e l’affidabilità delle reti a beneficio della continuità del servizio.



Il Consiglio di Amministrazione di Acda esprime un sentito ringraziamento al personale per la grande professionalità con cui nella notte ha eseguito l’intervento, con temperature al di sotto dello zero e con le difficoltà derivanti dagli imprevisti che accadono quando si mette mano ad infrastrutture così obsolete, ed un plauso all’Ing. Andrea Ponta per il coordinamento e la supervisione dell’intervento. Acda Spa si scusa per gli eventuali disservizi creati all’utenza.