Azienda personale? Gadget personalizzati

Se state per festeggiare uno dei compleanni della vostra azienda, oltre che augurarvi di festeggiarne ancora molti altri possiamo suggerirvi di far felici dipendenti e clienti con un regalo: sì, sarete dei festeggiati generosi, che compiono gli anni ma non intendono ricevere dei regali, ma farne!

Non solo sarà un regalo graditissimo, ma sarà anche molto utile per farvi ricordare una volta che l'occasione sarà passata: non sapete quali possono essere i vantaggi dei gadget personalizzati? Benissimo, rimanete su queste righe per avere non solo qualche suggerimento sulla tipologia di gadget personalizzati , ma anche sul perché regalare, a volte, sia tale e quale l'atto di ricevere!

Regali personalizzati: di cosa parliamo?

Avete presente le belle fiere di una volta? Ahinoi, ci tocca proprio dire di una volta, perché sono almeno un paio d'anni che, complice la situazione mondiale che sappiamo, non ne vediamo una fatta allo stesso modo di prima che tutto questo iniziasse! Insomma, grosse fiere dentro le quali era quasi impossibile uscire a mani vuote, tanti erano gli stand che ci regalavano qualcosa? Ecco, parliamo esattamente di quel genere di gadget...senza la fiera intorno!

Magliette personalizzate , penne usb, tazze con loghi disparati, reggi cellulare da applicare posteriormente alle cover e chi più ne ha più ne metta! Ognuno di essi, col logo della vostra azienda. E, ovviamente, dato che le fiere non ci sono...recapitato a casa ai vostri dipendenti e allo zoccolo duro dei vostri clienti!

Ognuno di loro riceverebbe un pensiero da voi per il compleanno dell'azienda: a tutti piacciono i regali, loro non fanno certo differenza.

Ma perché operare una simile mossa, chiederete voi? Solo per rubare un sorriso a chi lavora con noi o spesso acquista i nostri prodotti? Continuate a leggere se volete scoprirne di più.

Una valida strategia di marketing

Esatto: marketing. Si tratta di tenere il nome e il logo della nostra azienda il più possibile in circolazione. Grazie alle persone che apprezzeranno il nostro regalo, magari utilizzandolo fuori dalle mura domestiche, avremo un grande ritorno di visibilità, perché gli amici di questi nostri clienti vedranno un logo nuovo e il ragionamento sarà presto fatto: in caso di bisogno di un servizio, dovendo scegliere, si affideranno all'azienda che un loro amico già conosce e stima al punto di indossarne una maglietta col logo! Ora che avete capito il sottile barbatrucco, di certo non potrete farvi scappare l'occasione di investire qualche soldo (già, perché l'altro vantaggio sta proprio nella spesa: si tratta di regali davvero a buon mecato) in questa strategia, per averne, nel corso dell'anno, un ritorno sempre più rafforzato.

Del resto, anche le grandi aziende, dal campo informatico a quello automobilistico, non lesinano sui gadget: questo non certo perché hanno soldi da buttare, ma perché sanno che è un genere di investimento che, magari non sul breve periodo, ma nel medio e lungo periodo di certo assicura un ritorno!



Che altro dirvi? Oltre che augurare buon compleanno alla vostra azienda, non possiamo che sperare di avervi dato un valido consiglio!