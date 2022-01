19° Fitwalking del cuore: quasi 38 mila euro in beneficenza

Ben 7.587 pettorali pari ad un contributo di 37.935 euro.

Una grandissima soddisfazione esprime Giorgio Damilano a nome del Comitato organizzatore, la scuola del Cammino.

“Avevamo sperato fino all’ultimo di fare in presenza questa edizione, ma la recrudescenza dei contagi Covid lo ha purtroppo impedito. La risposta è stata però talmente ampia da stupirci e renderci soddisfatti. Ha vinto ancora la solidarietà, la vera protagonista dell’evento.

Grazie a chi ha sottoscritto la partecipazione, alle associazioni e a chi si è impegnato per questo successo, che raddoppia il numero di iscrizioni dello scorso anno, fatto con la stessa formula. Speriamo che la 20° edizione possa essere fatta in presenza".

Il Fitwalking virtuale 2022 ha visto numeri alti di persone fare una camminata libera, indossando il pettorale della manifestazione. Le foto con le mani a cuore, che testimoniano la partecipazione sono ora nell’album “Le Foto del Cuore 2022” sulla pagina Facebook della camminata al link https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Fitwalkingdelcuore&set=a.354532163152223

Quasi 500 scatti da varie regioni d’Italia, più di 300 caricate sull’album di facebook e più di 150 nelle storie in evidenza di Instagram.

Sono arrivate foto da Venezia e da Salerno dove sono presenti gruppi nutriti di fitwalkers che fanno riferimento ad Istruttori di Fitwalking della Scuola del Cammino di Saluzzo, Diverse le foto dalla Granda e da Torino e hinterland. Essendoci stata libertà riguardo al quando e dove, molte immagini sono state scattate al mare o sulla neve, in alta montagna.

E’ l’ennesimo successo di pettorali del Fitwalking del cuore, venduti in particolare dalle associazioni, le quali secondo il meccanismo di distribuzione rodato negli anni, riceveranno il contributo, in proporzione al numero di iscritti, se hanno raggiunto la quota di almeno 100 pettorali.

A questa solidarietà associativa si aggiunge il contributo definito dal Comitato Organizzatore che rispecchia le due anime dell’evento: quella sportiva e quella solidale di sostegno al territorio. Il contributo infatti è diviso tra l’ampliamento ed il potenziamento del reparto dialisi dell’Ospedale Civile di Saluzzo per il quale andranno 1.500 euro e tra la promozione dell’attività sportiva sul territorio.

Una continuità dopo che l'dizione del 2019 ha avviato nelle scuole un programma di alfabetizzazione motoria. Grazie all’edizione 2020, questa proposta si è ampliata coinvolgendo nuovi plessi e fornendo buoni per l’acquisto di materiale sportivo agli Istituti Comprensivi e agli Asili che hanno partecipato alla vendita dei pettorali.

"Seguiamo quindi il sentiero già tracciato andando a sostenere quest’anno le Associazioni Sportive con l’intento di riproporre l’iniziativa anche per le future edizioni andando a sostenere con lo stesso meccanismo le realtà che non ne hanno ancora beneficiato come le associazioni che operano con le persone con fragilità e con disabilità mentale e fisica e che utilizzano il movimento e/o l’esercizio fisico come strumento ludico e terapeutico".

In questa direzione verranno erogati buoni del valore di 500 euro per l’acquisto di materiale sportivo: alla Volley Saluzzo, alla SPD Volley Valle Po, alla Polisportiva Scarnafigi, all’Asd CamminaTorino e per Asd Valle Varaita Calcio un buono acquisto del valore di 300 euro.

La distribuzione dei contributi dell'edizione 2022 vede al primo posto l’Adas Saluzzo Fidas Odv con 800 iscritti, società alla quale andranno 3.610 euro, seguita dall’ Istituto Comprensivo “Sanfront-Paesana” con 572 iscritti e 2.581 euro assegnati. Al terzo posto l’Istituto Comprensivo di Revello 430 iscritti, 1.940 euro di premio.

A QUESTO LINK alcune fotografie della manifestazione.

La distribuzione dei premi solidarietà alle associazioni

Adas Saluzzo Fidas Odv 800 iscritti- 3.610,00 euro

Istituto Comprensivo "Sanfront-Paesana" 572 iscritti 2.581,00 euro

Istituto Comprensivo di Revello 430 iscritti 1.940,00 euro

Associazione Asilo Infantile "Alberto Keller" 420 iscritti 1.895,00 euro

Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori 300 iscritti 1.354,00 euro

Karibu Costigliole OdV 300 iscritti 1.354,00 euro

Cooperativa Agricola Sociale "I Ciliegi Selvatici" 300 iscritti 1.354,00 euro

Volley Saluzzo A.s.d. 265 iscritti 1.196,00 euro

L'Airone OdV 242 iscritti 1.092,00 euro

Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital 240 iscritti 1.083,00 euro

SPD Paesana Valle Po 240 iscritti 1.083,00 euro

CamminaTorino Asd 230 iscritti 1.038,00 euro

Di.A.Psi.Difesa Ammalati Psichici Savigliano Fossano Saluzzo 200 iscritti 903 euro

Associazione Asilo Infantile Villafranca Piemonte 200 iscritti 903 euro

Scuola Primaria di Scarnafigi 200 iscritti 903,00 euro

Soc. Coop. Soc. ARMONIA 200 iscritti 903 euro

Parrocchia San Pietro in Vincoli di Bagnolo Piemonte 180 iscritti 812 euro

Associazione Turistica Proloco - Scuola Primaria di Monasterolo di Savigliano 180 iscritti 812,00 euro

Polisportiva Scarnafigi 175 iscritti 790 euro

U.N.I.T.A.L.S.I. 160 iscritti 722,00 euro

ANFFAS Saluzzo 150 iscritti 677,00 euro

Istituto Comprensivo di Barge 135 iscritti 609,00 euro

Scuola Primaria Casalgrasso 130 iscritti 587,00 euro

Aps Penelope 117 iscritti 528,00 euro

Associazione Vita ai Sentieri di Martiniana 100 iscritti 451,00 euro

Opera Ministero Pastorale Ancina Asilo San Giuseppe 100 iscritti 451,00euro

Il Fiore della Vita 100 iscritti 451,00 euro

Associazione "Insieme per …" OdV 100 iscritti 451,00 euro

Asilo Infantile Torre San Giorgio 100 iscritti euro

451,00 Associazione Scuola in Festa 100 iscritti 451,00 euro

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 100 iscritti 451,00 euro

Cara Biblioteca OdV 100 iscritti 451,00 euro

AIL sezione di Cuneo "Paolo Rubino" 100 iscritti 451,00 euro

Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo OdV 100 iscritti 451,00 euro

Centro Gli Aquiloni Odv 100 iscritti 451,00 euro

Asilo Regina Margherita 100 iscritti 451,00 euro

A.s.d. Valle Varaita Calcio 21