Pollenzo, da UniTo uno sportello di sostegno psicologico per i futuri gastronomi

"Tanti sono stranieri, magari borsisti in arrivo da Paesi poveri africani e non solo. E per la pandemia si sono ritrovati isolati, chiusi in casa". Così il rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bartolomeo Biolatti, racconta i motivi che hanno portato il suo ateneo a chiedere una mano a UniTo dal punto di vista psicologico.