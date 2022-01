Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, anticipata a sabato sera la partita contro Il Bisonte Firenze

Alice Degradi, una delle due ex del confronto, in azione nella gara di andata (credit Danilo Ninotto)

In seguito al rinvio della partita valida per la quarta giornata di ritorno tra Novara e Monza per casi di Covid-19, la sfida tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Il Bisonte Firenze, prevista per le ore 17:00 di domenica 30 gennaio, è stata anticipata alle ore 20:30 di sabato 29.

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Rai Sport e in streaming su Volleyball World Tv. Per la Bosca S.Bernardo Cuneo si tratta della seconda diretta Rai stagionale, che si aggiunge alle cinque dirette Sky.

BIGLIETTERIA, ECCO LE MODALITÀ DEI RIMBORSI

I biglietti già acquistati sono da ritenersi validi per la nuova data della partita con Firenze. Coloro che hanno acquistato il biglietto online e non potranno assistervi possono richiedere il rimborso presso la sede di Cuneo Granda Volley (Cuneo, via Bassignano 14) dal lunedì al venerdì negli orari 9:30-12:00 e 16:00-18:30 o inviando una mail a biglietteria@cuneograndavolley.it; coloro che hanno acquistato il titolo d’ingresso in sede possono richiedere il rimborso in sede. La prevendita prosegue in sede e online su www.liveticket.it.