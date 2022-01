Volley maschile A2 - Il VBC Synergy Mondovì prepara il rientro in campo, domenica arriva Castellana Grotte

Dopo il rinvio delle ultime due partite, ossia quella interna di sabato 15 gennaio contro il Delta Group Porto Viro e quella di sabato 22 gennaio a Siena, dovuta in entrambi i casi alla positività al covid di più di tre giocatori delle formazioni avversarie, domenica 30 gennaio, per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca, il VBC Synergy Mondovì tornerà in campo ed ospiterà alle ore 18.00 al Pala “Nino Manera” la fortissima BCC Castellana Grotte.

Domenica 23, nell’ ultimo turno di campionato, i pugliesi hanno piegato l’ HRK Diana Group Motta di Livenza per 3-2 (21-25,25-20,25-23,23-25,15-7) mentre nella gara di mercoledì, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sono stati sconfitti in casa per 3-2 (25-17,20-25,18-25,26-24,14-16) dal Delta Group Porto Viro. In classifica generale, dopo 13 partite giocate, Castellana Grotte si trova al terzo posto con 28 punti (10 vittorie e 3 sconfitte), a -5 dalla capolista Bergamo (11 vittorie e 3 sconfitte) e a - 2 da Cuneo secondo (11 vittorie e 3 sconfitte). Quella allenata dal coach astigiano Flavio Gulinelli è una formazione molto quadrata e di alto profilo tecnico e può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Izzo e sull’ opposto brasiliano Lopes Theo Fabricio, il “bomber” della squadra, sugli schiacciatori Fiore, Tiozzo e l’ ex Borgogno, sui centrali Presta, Truocchio, ed Arienti, mentre come libero gioca Toscani. I punti di forza degli ospiti sono la grande esperienza dell'opposto Theo e dei martelli Fiore e Tiozzo, tra i più completi del campionato, l’ esplosività dell’ ex Borgogno, la grande completezza in tutti i reparti, la capacitò di commettere pochi errori, l’ incisività del servizio e la grande solidità a muro.

All’ andata la BCC Castellana Grotte si impose per 3-0, ma in quella gara il VBC nel complesso giocò su discreti livelli: perso il primo set 25--20, la squadra reagì bene, cedendo il secondo 25-22, mentre nel terzo, dopo aver sempre condotto nel punteggio (16-12,21-18), si arrese soltanto ai vantaggi 26-24.

Il VBC Synergy MondovI’ è chiamato a giocare una partita sbarazzina e serena, senza alcuna pressione, cercando di mettere in difficoltà i terzi della classe e provare a muovere la classifica per tentare di avvicinare le formazioni che stanno davanti. I monregalesi, che hanno ben 9 dei 14 giocatori della rosa nati dal 2000 in poi, dovranno cercare di fare una partita attenta in tutti i fondamentali, avere pazienza quando l’ avversario avrà il pallino del gioco aspettando il momento giusto quando magari allenterà la presa, riuscire a giocare un sideout con pazienza ed una fase break con coraggio.

Il campionato è ancora lungo (siamo appena all’ inizio del girone di ritorno) e con le problematiche legate all’ emergenza covid, alle assenze di singoli giocatori per motivi vari, ai rinvii ed ai recuperi infrasettimanali dei match le sorprese possono davvero essere parecchie e dietro ad ogni angolo, ma è arrivato il momento di riprendere a fare punti per restare in linea di galleggiamento nella lotta per la salvezza.