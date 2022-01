Mancano 100 giorni alla partenza del Giro d'Italia: anche Cuneo si tinge di rosa

Cuneo si prepara, accendendo di Rosa la Torre Civica, ad ospitare l’arrivo della 13^ tappa del 105° Giro d’Italia, che quest’anno vedrà la partenza da Budapest il 6 maggio e l’arrivo finale a Verona il 29 maggio, dopo aver percorso oltre 3.410 km di strada e con 51.000 metri totali di dislivello.

Le città Tappa della penisola, la sera del 26 gennaio, si sono illuminate di Rosa per annunciare i 100 giorni dalla partenza del Giro, in un omaggio corale ai corridori che si stanno preparando e alle Città stesse che ospiteranno la partenza, il passaggio o l’arrivo delle 21 tappe del Giro.

Cuneo sarà protagonista venerdì 20 maggio, ospitando l’arrivo della 13^ Tappa, Sanremo-Cuneo, che vedrà le squadre impegnate in un percorso di 157 km, che dalla Liguria arriva in Piemonte attraverso il Colle di Nava (936m slm), con la possibilità di incontrare sul percorso il Santuario di Vicoforte Mondovì e arrivare a Cuneo, in un finale veloce lungo la piana cuneese e volata conclusiva nel Centro della Città.