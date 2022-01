Bra, contagi in calo dopo settimane. Quindici i residenti ricoverati a Verduno

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 27 gennaio, sono 862 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Quindici i cittadini braidesi a oggi ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



“Per la prima volta da settimane, il numero dei positivi è in diminuzione (-111 rispetto a sette giorni fa) – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Nonostante la crescita abbia rallentato la sua corsa, siamo comunque in una situazione di picco, da vivere con la solita prudenza, nel rispetto delle regole e delle misure di protezione: distanziamento, mascherine appropriate, igiene frequente delle mani. E’ fondamentale poi garantire il vaccino e la terza dose a tutti. In tal senso, accanto alla consueta programmazione de IlPiemontetivaccina.it sulle tre sedi del braidese, all’hub del Movicentro sono stati istituiti due giorni ad accesso diretto, di cui oggi l’ultimo a disposizione della cittadinanza (27-28 gennaio, ore 9-12.30 e 14-17, solo per maggiorenni), mentre a Verduno tale modalità prosegue tutti i giorni dalle 20 alle 22.



Voglio esprimere un sentito ringraziamento ai volontari e agli operatori sanitari da due anni in prima linea nella lotta contro la pandemia, estendendo il sentimento di gratitudine al personale scolastico (e con loro anche agli alunni), per il grande lavoro che stanno facendo in questo momento particolarmente complesso”.

Si ricorda che, per effetto del decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022, a partire da martedì 1 febbraio l’accesso dell'utenza agli uffici comunali (Ecosportello compreso) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 (green pass) di grado "base", ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione. Maggiori informazioni su www.comune.bra.cn.it.