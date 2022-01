Pannolini, mascherine e cartoni della pizza: 20 sacchi di rifiuti raccolti lungo la provinciale della Valle Grana

Un paio di settimane fa un gruppo di volontari ha nuovamente eseguito la pulizia del bordo strada provinciale tra Pradleves, Monterosso, Valgrana e Caraglio.

Dopo neanche un anno dall'ultima pulizia fatta sono stati recuperati 20 sacchi di rifiuti di tutti i generi: dai pacchetti di sigarette alle bottiglie, dai pannolini ai cartoni della pizza, dalle mascherine ai mozziconi di sigaretta.

Gli enti coinvolti commentano: "I Comuni si sono sempre impegnati per migliorare la raccolta rifiuti e sensibilizzare i propri cittadini, ma pensare che nel 2022, in un paese come il nostro, ci siano ancora delle situazioni di questo genere è incredibile.

È chiaro e palese che da sole le istituzioni non possono fare miracoli.

E' necessario che tutti i cittadini si mettano una mano sulla coscienza e cerchino di fare qualcosa in più direttamente e indirettamente, facendo più attenzione, pensando che la terra non è nostra, segnalando situazioni anomale ma anche agendo in prima persona verso chi dimostra di non interessarsi a certe tematiche.



Se vedete qualcuno che butta una carta per terra, non limitatevi a pensare male di lui, fateglielo notare!"