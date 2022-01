Piscine sull'orlo del collasso: anche in Granda si va verso la serrata, prevista per il 6 febbraio

Sono rimaste chiuse 300 giorni e hanno perso tra il 30 e il 35% dell'utenza. E' il bilancio del comparto piscine, cuneese, piemontese e nazionale.

A tutto questo gli impianti natatori della Granda hanno retto, grazie al sostegno dei Comuni, come specifica Luca Albonico, presidente Csr - che gestisce gli impianti di Cuneo, Alba e Sommariva Perno - e presidente del Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta.

"Abbiamo tamponato la situazione perché, fortunatamente, i Comuni nostri interlocutori sono soggetti con cui è possibile dialogare per trovare una soluzione. E l'abbiamo trovata. Sul caro bollette, purtroppo, allo stato attuale non c'è soluzione".

Albonico evidenzia come le piscine siano attività estremamente energivore, dovendo scaldare l'acqua e l'aria. Le bollette sono schizzate e così non è possibile andare avanti.

A livello nazionale è stata decisa una serrata simbolica per il prossimo 6 febbraio. "In Piemonte stiamo raccogliendo le adesioni: probabilmente saranno chiusi anche i nostri impianti, ma al momento siamo ancora in fase di consultazione e valutazione. Si tratta di un'iniziativa tra le tante che abbiamo in programma. Non bisogna dimenticare che facciamo un servizio pubblico e gestiamo impianti pubblici. Abbiamo retto a due anni difficilissimi. Ora non possiamo reggere anche questa enorme impennata dei costi energetici. Se dobbiamo lavorare in perdita, chiudiamo".

E' un grido di allarme nazionale quello che arriva dal mondo degli impianti natatori. A lanciarlo le principali sigle: AGISI, Assonuoto, Insieme si Vince, Piscine del Piemonte, Piscine Emilia Romagna e SIGIS riunite nel Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori rappresentato a livello nazionale da Marco Sublimi. A queste si aggiunge l’autorevole sostegno di Forum Piscine che da sempre rappresenta il punto di rifermento del comparto Piscine a livello internazionale.