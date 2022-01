Tre alberi a rischio caduta nel centro di Bra: saranno abbattuti e sostituiti

Nel corso dei recenti interventi di manutenzione al patrimonio arboreo cittadino sono stati rilevati gravi difetti strutturali su tre tigli posti nei giardini tra via Brizio e viale Madonna dei Fiori.

La perizia agronomica, eseguita a seguito dei problemi riscontrati durante le operazioni di potatura, ha evidenziato per i tre esemplari una “classe di propensione al cedimento D – estrema, con necessità di abbattimento in considerazione dell’elevato rischio di arrecare danni a persone e cose”.

Si rende quindi necessario procedere in tal senso, con l'impegno a sostituire i tre alberi nel corso dell’anno.



Nella stessa giornata (mercoledì 2 febbraio) verranno effettuate potature sugli alberi del giardino della scuola dell’infanzia “Rodari”, in via Ospedale, al fine di eliminare il rischio di caduta di alcuni rami presentanti problemi di carie del legno.