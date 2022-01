Sono in corso in questi minuti i soccorsi all’automobilista coinvolto in un incidente autonomo verificatosi poco fa lungo la Provinciale 165 (Reale) in territorio di Sommariva del Bosco.

Sul posto i sanitari dell’emergenza 118 e i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra proveniente dal Dipartimento di Saluzzo e con l’elicottero Drago 121 partito da Torino.