A Villafalletto, dal 7 febbraio, prende il via l’Officina del Padel

Abbiamo chiesto a Lorenzo Paoletto, uno dei 3 soci fondatori, di raccontarci come è nata l’idea di Officina del Padel.

“L’idea è nata nel mese di settembre quando, chiacchierando in famiglia, ci rendemmo conto di quanto questo sport stesse diventando una vera e propria tendenza – speriamo non solo passeggera – anche dalle nostre parti.

Il sempre crescente numero di appassionati, quindi, ci ha fatto addentrare in questa nuova realtà imprenditoriale che impareremo, anche noi, a conoscere con il tempo.

Abbiamo voluto circondarci di 4 collaboratori fidati, ma anche amici, che copriranno tutti i giorni dell’anno dalle 8 di mattina alle 24 di sera.

Il loro lavoro sarà importantissimo per far crescere il numero di iscritti all’Officina del Padel e a garantire un servizio sempre impeccabile.

L’Officina del Padel sarà aperta 365 giorni l’anno dalle 8 di mattina alle 24 di sera, salvo imprevisti.

Per poter prenotare i campi ci siamo affidati all’applicazione Sportclubby che è sicuramente una delle più valide per questo tipo di servizio.

Per quanto riguarda i prezzi abbiamo voluto rimanere in linea con la media di mercato se non addirittura un po’ al di sotto in modo da attrarre sempre più appassionati al nostro impianto e fargli provare i nostri campi.

Per l’inaugurazione vogliamo aspettare un periodo più tranquillo in cui si possa partecipare senza troppe limitazioni dato che vogliamo organizzare un evento originale e piacevole per tutti.

Intanto inizieremo con l’apertura ufficiale il 7 febbraio.

La struttura è all’interno di un'ex officina di circa 2000 mq e alta 10 m completamente rinnovata.

Stiamo ultimando i lavori, tra cui ampi spogliatoi, completamente nuovi, un’area relax ed un’area sopraelevata dalla quale si possono vedere tutti e 3 i campi.

Il prodotto che vogliamo offrire al mercato è di alto livello in modo da poter poi ospitare importanti tornei ed accogliere appassionati anche da fuori provincia”.

Officina del Padel - Via Dr. Ezio Giraudo, 10 - Villafalletto (CN)