Interni Mobilarte di Revello, leader nel settore del mobile, cerca falegnami o giovani appassionati, cui trasmettere 50 anni di talento artigianale

Interni Mobilarte di Revello opera nel settore da oltre 50 anni, salvaguardando un tesoro di esperienza che ogni giorno mette a frutto nei suoi laboratori.

Anni trascorsi ad amare il legno, la sua anima, il profumo delle essenze e il suo sprigionarsi nel lavoro dei falegnami, fra il silenzio del tempo e lo stridio delle seghe circolari. Un mondo a parte, dove tutto è incentrato nel rispetto di questo re dei materiali, eterno, che ogni volta regala emozioni nel prodotto finito, veri capolavori dell’ingegno artigianale. Dalla progettazione fino alla completa realizzazione è un susseguirsi di intarsi, di segreti, di dolcezza nelle linee, di morbidezza al tatto e alla vista.

Fin dal lontano 1966, quando la Mobilarte riprese l'antica arte dei "minusier" saluzzesi frutto di una lunga sapienza di tradizione artigianale e manualità artistiche, è stato un crescendo di lavorazioni che hanno reso unici gli ambienti raffinati prodotti dall’Azienda, non solo nel saluzzese ma in tutta Italia e anche all’estero (Francia, Svizzera, e vari altri stati). La produzione non è rivolta solo a privati ma anche a professionisti del settore. Inoltre, si occupa di fornire locali pubblici come ristoranti, hotel e resort. Portano la firma Interni Mobilarte il restauro dei mobili del ‘700 di palazzo Dario a Venezia, l'arredo della reggia di una delle principesse dell'Emiro del Qatar e il salone di rappresentanza per l'ambasciata a Parigi.

Un’arte che nasce dalla passione di creare progetti e arredi esclusivi in qualsiasi stile dell’interior design,

dal moderno e contemporaneo al neoclassico agli arredi di chalet e case di montagna.

La produzione artigianale spazia dal restauro dei mobili, porte interne, Boiserie, sedie e tavoli ai complementi d'arredo. Tutti i progetti sono "chiavi in mano", in cui ogni soluzione è curata minuziosamente in ogni piccolo dettaglio, dove nulla è lasciato al caso. Ciò permette di offrire risposte e soluzioni di arredo di altissimo livello e per tutti gli stili, arrivando a consegnare un prodotto ed un servizio ineccepibile.

Un stile unico e prestigioso che esalta la qualità e l'eccellenza del Made in Italy.

Ogni persona che lavora in Interni Mobilarte ama ed rispetta profondamente il legno, e consente che ogni lavorazione racchiuda in sé la cultura dell'antico, la funzionalità, la raffinatezza e l'eleganza.

Negli ultimi anni purtroppo, soprattutto nel nostro territorio che è sempre stato la culla del mobile e dell’arte di lavorare il legno, si sta perdendo l’antica arte di investire su questo mestiere che regala così tante soddisfazioni!

I titolari di Interni Mobilarte hanno quindi pensato di dare la possibilità a falegnami , o giovani in cerca di un futuro, che abbiano amore per il legno e vogliano imparare non solo un mestiere ma scoprire una vera e propria nobile arte.

Una opportunità di vita e di lavoro per far riscoprire il valore delle radici e delle antiche tradizioni.

L’Azienda cerca persone con un minimo di esperienza nel settore del legno oppure falegnami specializzati o giovani che abbiano passione, voglia di imparare e buona volontà per crescere facendo formazione con i Falegnami dello staff.

Chi è interessato può contattare il seguente numero telefonico: 340.5873482

oppure scrivere a: internimobilarte@gmail.com

Interni Mobilarte - Via Saluzzo 30 - Revello CN - www.internimobilarte.it