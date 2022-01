Mistertimbri.it, la soluzione online per timbri personalizzati

Mistertimbri.it è l’e-commerce che fornisce una risposta, in tempi rapidi, alle richieste di chi desidera timbri personalizzati, realizzati con massima cura ed espressione di alta qualità. Il processo di creazione avviene in completa autonomia da parte del cliente, che approfitta di spedizione immediata per ordini ricevuti entro le 16:00. Sono le oltre 1.600 recensioni verificate da Feedaty a descrivere con chiarezza i vantaggi di scegliere https://www.mistertimbri.it/.

Il catalogo virtuale dello store, presenta un’ampia gamma di timbri personalizzabili, con loghi, scritte o immagini. Tutte le lavorazioni sono realizzate con moderni macchinari e software all’avanguardia. I progressi costanti hanno portato infatti ad un aumento notevole della produzione e a una riduzione dei tempi d’attesa.

Molteplici sono le tipologie di prodotto che si incontrano nello spazio di pochi click: timbro ceralacca, perfetti per impreziosire ogni documento, conferendogli un fascino antico, timbri autoinchiostranti, a fuoco, a secco, datari,targhette personalizzate o numeratori.

Gli articoli poi sono molto resistenti e si prestano ad un uso continuativo, hanno un design essenziale e sono realizzati con materiali di qualità elevata. Insomma, sono perfetti sia per le attività lavorative sia per il tempo libero.

Bastano davvero pochissimi passaggi per personalizzare e acquistare il proprio timbro. Dopo aver scelto la tipologia preferita, si decidono scritte, caratteri, grafiche loghi o immagini da inserire. In seguito, si attende l’approvazione per l’anteprima di stampa durante la quale si verifica la correttezza dei dati.

Dopo la fase della customizzazione si può procedere con il pagamento. Le transazioni sono sempre all’insegna della sicurezza e della tutela del cliente. Le modalità previste sono carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico bancario anticipato.

Qualora l’acquirente avesse dubbi o richieste particolari può rivolgersi agli esperti del customer care. Il servizio è fruibile via WhatsApp, telefonicamente o tramite la pratica chat online. In più, la sezione FAQ dello store raggruppa una serie di quesiti frequenti.

I vantaggi riguardano anche le consegne. Nel nord Italia si verificano in appena 24 ore, che possono diventare 24/48 per il centro e il sud. L’azienda spedisce in tutta Europa. Ordinando entro le 16:00 la merce parte il giorno stesso ed è possibile comprare perfino un solo pezzo. Infine, per acquisti superiori a 60 euro i costi di consegna si azzerano.