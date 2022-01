Perché scegliere un termocamino a legna? Comfort abitativo e sostenibilità sono solo requisiti minimi dei termocamini Vulcano

Oggi esistono diverse tipologie di camini a legna per soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento. Aumento costante dei prezzi dell'elettricità, del gas e del gasolio e soprattutto salvaguardia dell'ambiente, sono tutte ragioni che oggi spingono molte persone a optare per il riscaldamento a legna.

Tra le aziende specializzate nella produzione di termocamini, sicuramente la VULCANO è una delle aziende leader nel settore. La mission di questa azienda è quella di “rivoluzionare il mondo del riscaldamento, attraverso termocamini efficienti, che sappiano produrre non soltanto calore, ma anche una rilassante atmosfera di familiarità”. I termocamini a legna rappresentano un'ottima scelta di comfort abitativo e sostenibilità e beneficiano di incentivi fiscali per l’acquisto e l’installazione. Il termocamino scalda l’intera casa, ma può anche produrre acqua calda sanitaria.

La società VULCANO si affaccia nel mondo del riscaldamento nel 1997, quando ha iniziato a produrre termocamini efficienti e sicuri, capaci di portare calore in tutte le case.

I vantaggi di scegliere questa tipologia di riscaldamento sono numerosi:

Economici: il prezzo del legno è stabile da diversi anni, a differenza di quello di altre energie .

Ecologici: il legno è un'energia rinnovabile, soprattutto se proviene da foreste gestite in modo sostenibile, e la sua impronta di carbonio è quasi zero.

Sociali: sono molti i settori locali, che consentono di ottenere legname di qualità, favorendo l'occupazione e minimizzando l'impatto ambientale.

Calore: il vetro ceramico permette l’irraggiamento del calore in tutta la stanza in cui è presente il termocamino e mostra la bellezza della fiamma, proprio come un classico camino.

Comfort: il termocamino Vulcano si acquista per riscaldare l'intera abitazione e produrre acqua calda a prezzi contenuti.

VULCANO è un'azienda italiana con prodotti Made in Italy e uno stabilimento che rispetta l'ambiente

Ogni prodotto realizzato dall'azienda VULCANO è 100% Made in Italy, infatti, per la realizzazione dei suoi termocamini vengono impiegati esclusivamente i migliori materiali prodotti da fornitori locali e nazionali. Inoltre, lo stabilimento è stato concepito in modo da rispettare l’ambiente circostante grazie a sistemi di filtraggio dei fumi e attraverso la riduzione degli sprechi di materiale e il riciclo completo degli scarti.

La nuova linea di termocamini StarGold

Dall’esperienza VULCANO è nata la nuova linea StarGold , che comprende quattro termocamini dalle caratteristiche esclusive ed innovative .

Ecco le innovazioni della linea VULCANO StarGold:

Combustione totale e Regolazione millimetrica , per permettere al termocamino di bruciare bene qualunque tipo di legna

Zero bollitori e Zero meccanismi , per consentire installazioni semplici, veloci e senza necessità di bollitori, scambiatori e kit

Zero condensa e Protezione galvanica , per consentire al termocamino una vita lunga e senza inconvenienti

Zero prese d’aria , per evitare fori a vista e flussi d’aria fredda in casa

Effetto refrattario , per dare una certa estetica alla camera di combustione e mantenerla sempre pulita.

Volendo riassumere i motivi per cui acquistare un termocamino VULCANO, possiamo dire che non si limitano agli incentivi fiscali, ma a tutta una serie di plus come funzionalità, efficienza e design.

Come i camini tradizionali, il termocamino si adatta a qualsiasi design: ad incasso o addossato a parete, ad angolo, centrale e così via. Il suo principale vantaggio risiede nel suo potere calorifico.