Calcio Serie D - Via al girone ritorno, partite e designazioni arbitrali: in programma il derby Bra-Saluzzo

Scatta il girone di ritorno sui campi del raggruppamento A di Serie D.

Non risultano, almeno per il momento, partite rinviate causa covid e dunque pare finalmente avvicinarsi il momento di un turno al completo.

Particolarmente interessante (e delicato) il derby cuneese in programma all'Attilio Bravi tra i padroni di casa del Bra, reduci da un punto in due gare (contro Caronnese e Sanremese) ed il Saluzzo dell'ex Mauro Briano ultimo in classifica e chiamato ad una importante rimonta nel girone di ritorno per centrare l'obiettivo salvezza.

Partita importante anche per il Fossano che fa visita al Ligorna: con una vittoria i blues aggancerebbero la formazione ligure a quota 18 punti in classifica.

Due gli anticipi ufficializzati: Varese-Lavagnese e RG Ticino-Casale (sabato pomeriggio) mentre le altre sfide si giocheranno domenica con fischio d'inizio alle 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Varese-Lavagnese: Cristiano Ursini di Pescara

RG Ticino-Casale: Leonardo Di Mario di Ciampino

Bra-Saluzzo: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Borgosesia-Chieri: Davide Gandino di Alessandria

Asti-Novara: Marco Peletti di Crema

Derthona-Vado: Daniele Aronne di Roma1

Imperia-Gozzano: Adil Bouabid di Prato

Ligorna-Fossano: Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore

Sanremese-Caronnese: Marco Di Loreto di Terni

Sestri Levante-Pont Donnaz: Davide Galiffi di Alghero