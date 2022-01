L' Asd Boves Run taglia il traguardo dei 20 anni di attività

Il 2022 sarà importante per l’Asd Boves Run che taglia il traguardo dei 20 anni di attività. Nata dall’intuizione di sette podisti amatoriali, la squadra muove i suoi primi passi (di corsa) nel 2002. Educazione allo sport e alla fatica, valorizzazione del territorio e della sua storia, sono gli obiettivi che il gruppo si pone sin dalle origini. Nel corso degli anni la squadra cresce nel numero di atleti e nelle attività proposte.

Nascono così manifestazioni divenute ormai storiche come il “Trofeo della Resistenza”, il “Natale di solidarietà”, il “Bisalta Trail” e le tante corse non competitive promosse in città e nelle frazioni. Il Trofeo della Resistenza è la manifestazione più longeva. Si svolge in primavera e ha l’obiettivo di ricordare l’importante contributo dato alla Storia dalla nostra città.

Boves fu infatti il primo luogo in cui si formarono i gruppi di “ribelli”, coloro che, una volta organizzatisi in formazioni, sarebbero diventati i partigiani. Per questo assume particolare valore anche la scelta del percorso di gara. Un percorso che porta gli atleti a transitare in prossimità dei luoghi che hanno segnato la nostra città. Un modo per rendere omaggio al sacrificio di vite pagato da Boves (Medaglia d’oro al Valore Civile e al Valore Militare) per permettere di costruire un mondo di pace.

Un piccolo ma significativo gesto che, attraverso la dignità della fatica e dell’impegno nello sport, ci permette di ricordare il bel percorso di riconciliazione fatto dalla nostra città sin dalla nascita, per volontà dell’allora sindaco Piergiorgio Peano, della Scuola di Pace (1983). Un cammino proseguito con il percorso di beatificazione per i due sacerdoti martiri della furia nazista (don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo) e la nascita dell’amicizia fra le comunità religiose e poi civili di Boves e Schondorf, luogo dove è seppellito il Comandante Peiper (primo responsabile dell’Eccidio di Boves del 19 settembre). L’attenzione verso i bisogni del territorio e dei suoi soggetti più deboli è invece la ragione che spinse sin dal 2002 la Boves Run a proporre una corsa podistica di solidarietà. Il Natale di solidarietà, passeggiata e corsa che si svolge nel mese di dicembre, fa della semplicità il suo segreto.

La generosità dei podisti ha permesso nel corso degli anni di sostenere tante attività benefiche sul territorio sottolineando l’importanza che l’associativismo e il volontariato hanno all’interno della comunità. Valorizzare le meraviglie naturalistiche del nostro territorio è l’obiettivo che ci ha spinti, più di recente, a promuovere il Bisalta Trail, manifestazione di trail running in calendario nel mese di settembre. Due percorsi in cui si intersecano natura, storia e cultura sotto lo sguardo vigile e quasi materno della nostra Bisalta.

Grazie a questa manifestazione abbiamo voluto offrire a tutti la possibilità di vivere la montagna. Per questo ci siamo impegnati a realizzare e a mantenere per tutto l’anno una segnaletica permanente. Una possibilità che viene sfruttata da tanti escursionisti, atleti e non atleti. Per quel che concerne la competizione, i percorsi si articolano rispettivamente sui 29 e sui 15 km.

I partecipanti possono beneficiare di paesaggi mozzafiato fra Madonna dei Boschi, Rosbella, Prato del Soglio, Pilone della Battaglia, Rifugio e Passo Ceresole. Anche in questo caso è fondamentale la sinergia con le realtà locali ed in particolar modo l’amicizia con il Comitato di Madonna dei Boschi con il quale viene preparato ogni anno il pranzo per gli atleti. Nel corso degli anni poi sono state promosse numerose manifestazioni non competitive andando spesso a privilegiare e sostenere l’impegno dei comitati frazionali durante le feste patronali.

Fisicamente e metaforicamente parlando, abbiamo fatto tanta strada in questi 20 anni. Anche dal punto di vista dei risultati, i nostri atleti si sono distinti a livello nazionale ed internazionale, facendo conoscere il nome di Boves in giro per il mondo.

Tuttavia, pur trattandosi di sport individuale, ci piace ragionare di squadra. Lo dimostra l’impegno che ciascun nostro tesserato mette nella preparazione delle manifestazioni. E lo dimostra anche la volontà di ricordare i compagni di squadra prematuramente scomparsi, ai quali abbiamo intitolato le nostre corse. D’altronde, come diceva il campione di basket Michael Jordan, “con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”.