Questa sera alle ore 21 ritorna “TimeOut”! Ospiti della 14ª puntata Alessandra Fissolo, Federica Biganzoli e Luca Chiappini

Nuovo imperdibile appuntamento con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Come ogni venerdì, anche questa sera, con inizio alle ore 21, si parlerà di pallavolo femminile con tanti ospiti e interviste.

Titolo della puntata odierna “Bentornato Presidente”, sia per le vicende politiche di questi giorni con l’elezione del nuovo Capo dello Stato, ma anche perché in studio torna a trovarci la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo. Due i collegamenti previsti, quello con l’allenatore dell’Anthea Vicenza Luca Chiappini e con la schiacciatrice della Futura Volley Giovani Busto Arsizio Federica Biganzoli.

Tante interviste da gustarsi in esclusiva e che vedranno come protagonisti Michele Marchiaro (allenatore Eurospin Ford Sara Pinerolo), Ylenia Pericati (libero Eur. Pinerolo); Matteo Lucchini (allenatore Futura Busto Arsizio), Giuditta Lualdi (libero Fut. Busto Arsizio), Bibo Solforati (allenatore Lpm Bam Mondovì) e Maria Luisa Cumino (palleggiatrice Lpm Bam Mondovì).

“TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it per la provincia di Cuneo, PiazzaPinerolese.it per l’area del Pinerolese e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio.