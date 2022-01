Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo attende Il Bisonte Firenze, Agrifoglio: "Puntiamo a esprimerci con continuità sui livelli dei primi due set con Scandicci"

Sabato 29 alle ore 20:30 il Palazzo dello Sport di Cuneo ospita la sfida tra la settima e l’ottava in classifica: una Bosca S.Bernardo Cuneo che raccoglie punti consecutivamente dallo scorso 14 novembre riceve un Bisonte Firenze che ha dimostrato un’ottima capacità di reazione all’addio di Sorokaite andando a vincere da tre punti a Trento nonostante l’assenza di Van Gestel. Un confronto che si preannuncia ricco di motivi di interesse e che godrà di una vetrina di lusso grazie alla diretta su Rai Sport + HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Biglietti disponibili online su www.liveticket.it e in cassa a partire dalle ore 19:00.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO La sconfitta al tie-break sul campo della Savino Del Bene Scandicci ha lasciato in casa Cuneo comprensibile rammarico per non aver chiuso i conti nel terzo parziale dopo i due primi set giocati su livelli altissimi, ma ha altresì rafforzato la consapevolezza di una squadra che con le big si esalta. Contro Monza, Conegliano, Scandicci e Chieri, quattro delle prime sei forze del campionato, sono infatti arrivate quattro sconfitte al tie-break; con Conegliano e Scandicci i k.o. sono arrivati dopo essere stati avanti di uno o due set. Le cuneesi sembrano faticare di più contro le formazioni di medio-bassa classifica, ed ecco che la sfida casalinga con Il Bisonte Firenze di sabato 29 gennaio assume le sembianze di un vero e proprio esame di maturità. Una partita con un’avversaria giovane e sfrontata che nel suo ottimo percorso nei mesi scorsi ha saputo interrompere la striscia record di vittorie di Conegliano e che attualmente è sopra di un punto in classifica rispetto alla Bosca S.Bernardo Cuneo nonostante le due partite in più da recuperare. Per fare bottino pieno e poter preparare con serenità la lunga trasferta di Vallefoglia alle gatte serviranno molta pazienza e attenzione, oltre a una condizione fisica in crescendo rispetto alle partite con Trento e Scandicci.È stata ufficializzata la data del recupero della tredicesima giornata di andata: la Bosca S.Bernardo Cuneo sarà di scena alla e-work arena di Busto Arsizio mercoledì 16 febbraio alle ore 20:30.

BEATRICE AGRIFOGLIO, PALLEGGIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Sarà una partita difficile contro una squadra giovane che quando inizia a carburare è difficile da fermare. La diagonale Cambi-Nwakalor è senza dubbio il punto di forza di Firenze, a maggior ragione dopo l’addio di Sorokaite. Sarà una lotta, ma giochiamo in casa e il supporto dei nostri tifosi potrà fare la differenza. Se riusciamo a esprimerci sui livelli toccati nei primi due set con Scandicci, e a farlo con continuità, i tre punti saranno alla nostra portata».

LE AVVERSARIE Sabato 22 Il Bisonte Firenze è tornato in campo dopo oltre un mese e mezzo di stop e lo ha fatto conquistando tre punti pesanti a Trento che lo collocano in settima posizione in classifica con venti punti e ben quattro partite da recuperare. Nella prima da capitana di Cambi, a cui sono stati affidati i gradi dopo l’addio di Sorokaite, e senza Van Gestel, sostituita in banda dalla schiacciatrice olandese classe 2003 Jolien Knollema, sono stati decisivi i ventisei punti dell’MVP Nwakalor.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 4-3. Nella sfida di andata dello scorso 23 ottobre Il Bisonte Firenze si impose 3-1 in rimonta.LE EX Un’ex per parte: Carlotta Cambi ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2019/2020, mentre Alice Degradi è stata bisontina per una stagione e mezza tra 2018 e 2020.

GLI ARBITRI Michele Brunelli e Alessandro Rossi

L'incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e in streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

NEL PREPARTITA C’È IL DR. WHY BY K DI MALINKI IN COLLABORAZIONE CON ISILINE. Nelle due manche del Dr. Why by K di Malinki, in programma alle ore 19:55 e 20:10, il conduttore e speaker biancorosso Marco Malinki intratterrà il pubblico sugli spalti con domande a risposta multipla sulla sfida tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Il Bisonte Firenze e sul mondo di Isiline. I due vincitori, che si aggiudicheranno un buono sconto per l’attivazione di una nuova linea Ultraveloce Isiline e una maglia da libero, verranno premiati al termine del match dai due liberi della Bosca S.Bernardo Cuneo.