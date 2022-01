Volley femminile A1 - Il Bisonte Firenze verso la sfida di Cuneo, Bellano: "Affrontiamo una squadra molto temibile, ci aspetta una partita lunga e combattuta"

Il Bisonte Firenze mette nel mirino Cuneo per dare continuità alla vittoria (esterna) sul campo della Delta Despar Trentino.

La squadra di Bellano insegue un risultato positivo che segnerebbe la "rottura" di un tabù, non avendo mai fatti punti in casa delle gatte.

Si gioca sabato sera (fischio d'inizio alle 20,30) al palazzetto di San Rocco Castagnaretta con diretta televisiva su Raisport.

Le dichiarazioni di coach Massimo Bellano in vista del match: "Seconda sfida dopo la ripresa dell’attività. Cuneo è una squadra che sotto certi aspetti ha caratteristiche simili a Trento per quel che riguarda la fase break. Sono molto organizzate nel sistema muro-difesa, dotate di una serie di battitori in salto secondo me di spessore e di qualità per cui molto temibili. Ancora una volta risulterà importante soprattutto la continuità con la quale riusciremo a lavorare nel nostro cambio palla, se faremo bene questa cosa qui potremmo di conseguenza essere bravi a sfruttare alcune situazioni del loro gioco che potrebbero portarci poi dei punti nel momento in cui il servizio sarà nelle nostre mani. Nel rapporto battuta-ricezione secondo me si svilupperà una parte importante di questa gara. Partiamo consapevoli di dover alzare il livello rispetto alla settimana scorsa e ci prepariamo ad una partita lunga e combattuta.”