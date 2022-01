Bra pronta ad accogliere in visita monsignor Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli

La pandemia non ferma l’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè), che è pronta ad accogliere in visita S.E.R. monsignor Fernando Filograna. Il vescovo di Nardò-Gallipoli troverà ad attenderlo il parroco don Giorgio Garrone e presiederà la Santa Messa in programma giovedì 3 febbraio, alle ore 18.30, nella chiesa di Sant’Antonino Martire, a Bra.

In questa occasione, come ogni primo giovedì del mese, saranno ricordati tutti i giovani defunti. Al termine della liturgia eucaristica, verrà impartita la benedizione della gola per intercessione di San Biagio e, ovviamente, avverrà a distanza, nel rispetto delle normative anti-contagio.

Fernando Tarcisio Filograna è nato a Lequile (Lecce) nel 1952 e ha ricevuto l'ordinazione il 29 giugno del 1977, nella festa dei Santi Pietro e Paolo. Ha frequentato i Seminari di Lecce, Taranto e Molfetta, completando la sua formazione presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore. Ha compiuto gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguendo la licenza di S. Teologia con la specializzazione in Teologia Dogmatica.