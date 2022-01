Restyling della piazzetta all'ingresso della bocciofila di Ceresole d'Alba

La crisi pandemica ha toccato pesantemente le realtà minori. In questi due anni la bocciofila di Ceresole d'Alba ha visto un calo netto di soci (da 150 iscritti a 60). Senza un gestore, i locali guidati da settembre 2021 dal presidente Luigi Sona aprono soltanto in occasione delle gare organizzate dai soci.

In attesa di un nuovo gestore per la bocciofila di Ceresole in via Salasco - sono in corso i lavori di restyling della piazzetta antistante. Saranno infatti realizzati nuovi bagni dotati di docce ed un nuovo dehors con copertura in legno e pannelli in tessuto con funzione retrattile (per un migliore apporto di calore, luce, ombra durante tutto l'anno), rastrelleria per biciclette, e fioriere per arredo urbano.