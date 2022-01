Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada ieri sera, venerdì 28 gennaio, in via Torino a Cuneo, nei pressi del vivaio Provini.

L'incidente si è verificato poco dopo le 22. Al volante una ragazza che è rimasta ferita. Non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.