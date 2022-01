Vernante dice addio a Meo Cavallera: insieme a Carlet realizzò i murales di Pinocchio

Saranno celebrati oggi a Vernante i funerali di Bartolomeo Cavallera, “Meo t'la Pianota”, artigiano di 74 anni. Quel Meo che, insieme a Carlet, ha realizzato centinaia di murales di Pinocchio sulle facciate delle case in paese. È morto venerdì 28 gennaio all'ospedale Carle di Cuneo dove era ricoverato per un tumore.

Lo ricorda il sindaco Gian Piero Dalmasso: “Come tutti i concittadini, sono profondamente dispiaciuto per questa dipartita. Meo era amico di tutti, sempre con il sorriso su labbra. Ha dato tutta la sua vita per la famiglia e per la comunità. Aveva un'attenzione particolare alle esigenze di tutti. È stato Massaro dell'Assunta dal 1997 al 1999, era nel consiglio dell'asilo e della casa di riposo. Uomo molto attivo, ma sempre nel silenzio e dietro le quinte. Se ne avrà ricordo indelebile su molte case e facciate di Vernante”.

“Ora vado a colorare in Paradiso...” riporta l'annuncio mortuario. Sono infatti oltre 150 i murales in onore di Attilio Mussino realizzati da Bruno Carletto e Bartolomeo Cavallera. Il progetto nacque da un’idea di Carlet, che durante un viaggio in Germania, visitò un paese dove le case erano affrescate con dei murales. Così nell’aprile del 1989 venne realizzato il primo murales, riprendendo fedelmente le tavole originali di Attilio Mussino, il più importante illustratore de “le avventure di Pinocchio” di Collodi che visse gli ultimi anni della sua vita a Vernante, dove è sepolto. I materiali vennero messi a disposizione della Pro Loco ed i due artisti iniziarono a lavorare, sempre gratuitamente.

Originario di Boves, si trasferì a Vernante negli anni Settanta. Meo Cavallera lascia la moglie Nuccia, il figlio Loris con Nives e l'amatissima Iris.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 29 gennaio, alle 14.30 nella parrocchia di San Nicolao. Per espressa volontà di Meo, non fiori ma eventuali offerte all'oratorio di Vernante.