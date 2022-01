Coronavirus, in Granda nessun nuovo decesso: i nuovi guariti sono oltre 2.000, i nuovi positivi 1.122

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 9.568 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7.736 dopo test antigenico), pari al 10,5% di 91.558 tamponi eseguiti, di cui 81.615 antigenici. Dei 9.568 nuovi casi gli asintomatici sono 8.363 (87,4%).



I casi sono così ripartiti: 7.439 screening, 1629 contatti di caso, 500 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 865.407, così suddivisi su base provinciale:

70.693 Alessandria

39.761 Asti

32.797 Biella

119.393 Cuneo (+1.122 da ieri)

66.975 Novara

455.760 Torino

30.649 Vercelli

31.362 Verbano-Cusio-Ossola

4.229 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

13.788 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (-11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.079 (-31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 148.660. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.166.331 (+91.558 rispetto a ieri).



- I DECESSI

Sono 26 (1 di oggi), i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.572 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.656 Alessandria

766 Asti

478 Biella

1.553 Cuneo

1.011 Novara

6.002 Torino

578 Vercelli

406 Verbano-Cusio-Ossola

122 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 701.975 (+15.224 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

59.681 Alessandria

34.015 Asti

26.238 Biella

99.615 Cuneo (+2.007 da ieri)

57.755 Novara

365.516 Torino

24.927 Vercelli

26.707 Verbano-Cusio-Ossola

2.570 extraregione

4.951 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 42.915 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 3.470 è stata somministrata la prima dose, a 4489 la seconda, a 34.956 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.180.193 dosi, di cui 3.193.862 come seconde e 2.436.299 come terze.

Nell’ultima settimana dal 22 al 28 gennaio, che dalle stime degli epidemiologi della Regione Piemonte vede un inizio di discesa della curva del contagio in questa quarta ondata, i casi positivi sono stati l’1,2% tra i vaccinati con il ciclo primario completo (oltre 3,4 milioni di persone con la doppia dose o il monodose nel caso di chi ha ricevuto Johnson&Johnson). Una percentuale che quadruplica e sale a circa il 5% tra coloro che non si sono ancora vaccinati o che solo di recente hanno fatto la prima dose (779 mila persone sull’intera popolazione piemontese con più di 5 anni d’età attualmente vaccinabile).

I ricoveri in terapia intensiva sono stati 13 su 100 mila tra i non vaccinati e 1 su 100 mila tra i vaccinati. La mortalità nell’ultima settimana ha riguardato persone con più di 40 anni e i decessi sono stati 12,7 su 100 mila tra i non vaccinati over40 contro 1,9 su 100 mila tra quelli vaccinati. Significa che i non vaccinati hanno un rischio circa 13 volte più grande di finire in terapia intensiva e circa 7 volte maggiore, dopo i 40 anni, di morire a causa del Covid.