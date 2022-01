Sci alpino, Grand Prix Italia: Fabio Allasina terzo Aspirante nel gigante FIS disputato a San Vigilio di Marebbe-Kronplatz

Il Gigante FIS valido per il Grand Prix Italia disputato venerdì 28 gennaio a San Vigilio di Marebbe-Kronplatz è stato vinto dal poliziotto bergamasco Filippo Della Vite, con il tempo di 1’,55”,24/100. Alle sue spalle il finanziere altoatesino Alex Hofer, staccato di 62/1'00 e primo nel Grand Prix Italia Senior. Sul terzo gradino del podio il bergamasco Michele Gualazzi (Val Palot), secondo tra i Seniores e staccato di 97/100 da Della Vite.

Ottimo quarto posto per il carabiniere di Novi Ligure Lorenzo Thomas Bini, atleta della Nazionale C, staccato di 1”,29/100. Bini è stato il migliore dei Giovani, anche se, essendo già azzurro, non è in lizza per la conquista del Grand Prix.

Davide Seppi (Fiamme Gialle), dodicesimo assoluto, è primo nella classifica del Grand Prix Italia Junior, mentre nella classifica del circuito istituzionale degli Aspiranti il primo è Pietro Motterlini (Ski Racing Camp), ventisettesimo assoluto, davanti a Federico Romele (Val Palot, ventottesimo assoluto) e al cuneese Fabio Allasina dello Ski College Limone, trentunesimo al traguardo.

Da annotare anche il ventunesimo posto del carabiniere limonese Edoardo Saracco, il venticinquesimo del ligure residente a Limone Davide Damanti (Sansicario Cesana), il trentesimo del varazzino Carlo Cordone (Mondolé Ski Team), il cinquantaduesimo del fratello Stefano Cordone (Mondolé Ski Team) e il cinquantatreesimo del genovese Leonardo Clivio (Golden Team Ceccarelli).