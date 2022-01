Volley A2/F: occasione sprecata per il Puma! La Lpm Bam Mondovì viene superata dal Club Italia Crai al tie-break

La Lpm Bam Mondovì viene sconfitta dal Club Italia Crai per 3-2, al termine di una gara combattuta e dal finale imprevedibile. Tanto rammarico per questa sconfitta, la quarta di fila, per una Lpm andata a un passo dalla vittoria da tre punti. Le Pumine sembravano avere in pugno le redini del match, ma nel finale del quarto set hanno permesso alle giovani e brave azzurrine di tornare in corsa, fino al punto di conquistare la vittoria al tie-break.

Pumine che hanno lanciato segnali di ripresa, ma che devono fare mea culpa per non essere riuscite a chiudere un match che sembrava alla portata. La squadra di Marco Mencarelli, ha dovuto fare a meno del gioiellino Anna Adelusi. Assenza pesantissima per il Club Italia, con conseguente spostamento di Ituma nel ruolo di opposto. Fiducia a Dominika Giuliani, che ha comunque disputato una buona partita. Nonostante l'assenza di Adelusi, però, le Azzurrine hanno avuto il merito di crederci fino in fondo, sfruttando a dovere le occasioni concesse dalle avversarie.

Nelle Pumine ottima prestazione di Alessia Populini, ex di turno, autrice di 19 punti. Non impeccabili invece le performance di Cumino e Bisconti, mentre Leah Hardeman è apparsa ancora lontana dalla giocatrice cinica e potente vista lo scorso anno. Da ricordare che la Lpm Bam Mondovì tornerà in campo mercoledì 2 febbraio (ore 18) per il recupero del match contro l’Anthea Vicenza.

PRIMO SET: il primo tempo vincente di Beatrice Molinaro apre la contesa. Poco dopo la centrale del Puma realizza un ace che porta la Lpm avanti 1-3. Ottima partenza delle Pumine. Ancora un ace, questa volta ad opera di Mila Montani e sul 4-9 coach Mencarelli chiama il primo time-out dell’incontro. Azzurrini imprecise, mentre la squadra di Solforati è pressoché perfetta. Nuovo time-out chiesto da Mencarelli sul punteggio di 4-13. Le padrone di casa provano ad alzare la guardia recuperando quattro lunghezze. Sul 9-14 Bibo Solforati interrompe il gioco chiamando il time-out. Girandola di errori al servizio, ma poi ci pensa Veronica Taborelli a realizzare un ace che consente alla propria squadra di tornare a +7. L’ex Populini è particolarmente efficace a rete e per il Puma arriva il punto del 12-21. Il Club Italia prova una disperata rimonta piazzando un break di 5 punti. Sul punteggio di 17-22 coach Solforati preferisce chiamare il secondo time-out a disposizione. Al rientro in campo la Lpm conquista tre punti consecutivi per il 17-25.

SECONDO SET: Marconato fa valere i suoi centimetri a rete e per il Club Italia arriva il primo punto. Pronta risposta del Puma, che ribalta la situazione e si porta sull’1-2. Fast vincente di Mila Montani ed Lpm avanti 3-5. Risultato che torna in parità sul 6-6. Alessia Populini suona la carica e grazie ad un ace porta il Puma sul 9-11. Coach Mencarelli chiama il time-out quando il punteggio è di 9-12. Si rientra in campo e Alessia Populini piazza un nuovo ace. Le azzurrine recuperano il distacco e dopo l’errore in attacco di una Leah Hardeman non in gran giornata si torna in parità sul 14-14. Il Club Italia si porta in vantaggio sul 18-15. Arriva il secondo time-out per la panchina monregalese. Ace di Pelloia e azzurrini avanti 21-17. Coach Solforati spedisce nella mischia Trevisan, Pasquino e Bonifacio. La squadra di Solforati recupera tre lunghezze, ma il Club Italia resta avanti sul 23-20. Al rientro in campo Ituma e Giuliani trovano i punti che servono per chiudere il set sul 25-20.

TERZO SET: pumine subito avanti sullo 0-2. Si sveglia anche Leah Hardeman, che piazza il punto del 3-6. Qualche problema in ricezione nelle padrone di casa e la Lpm ne approfitta per portarsi sul 4-8. Torna a spingere il Club Italia, che dimezza lo svantaggio. L’ace di Ituma rimette il punteggio in parità sul 10-10. Break per le pumine, che dopo il doppio ace di Taborelli si portano sull’11-15. Time-out chiesto da coach Mencarelli. Le ragazze di Solforati sembrano controllare le giovani avversarie e la Lpm vola sul 13-19. Tanti errori al servizio per le padrone di casa. Nuova richiesta di time-out da parte di coach Mencarelli sul 16-22. Muro vincente della neo-entrata Francesca Trevisan e Puma sempre più vicino alla conquista del set. Le padrone di casa annullano due set-point, ma alla fine è ancora Trevisan a finalizzare nel migliore dei modi un attacco per il punto del definitivo 18-25.

QUARTO SET: attacco out per le azzurrine e primo punto targato Puma. Veronica Taborelli si fa valere anche a rete e la Lpm si porta sul 2-5. Il Club Italia recupera e si porta a una sola lunghezza dalle avversarie. Errore in attacco per le Azzurrine ed Lpm sull’8-11. Time-out chiesto da coach Mencarelli sul 12-16. L’ace di Maria Luisa Cumino vale il punto del 15-19. Le padrone di casa accorciano e sul 18-20 è coach Solforati a chiamare il time-out. Ituma spreca la palla della parità e la Lpm ringrazia. Il Club Italia non molla e ritrova la parità sul 23-23 tra le proteste della formazione monregalese per una palla giudicata out dalla coppia arbitrale. Ace di Passaro facilitato dal nastro e set-point per le Azzurrine. Le padrone di casa non si lasciano sfuggire l’occasione e con Ituma trovano il punto del 25-23.

TIE-BREAK: ripartenza super per il Club Italia Crai, avanti 3-0. Time-out di coach Solforati. Le pumine provano la reazione, ma le padrone di casa restano avanti sul 6-3. Arriva un giallo per le proteste monregalesi. Sulle ali dell’entusiasmo le azzurrine volano sul 9-4. Il Club Italia resta saldamente avanti sul 12-8. Il muro di Molinaro regge ancora e sul 12-9 coach Mencarelli preferisce chiamare il time-out. Al rientro in campo arriva anche l’ace di Cumino. Attacco vincente di Nervini e sul 14-11 sono tre i match-point per le padrone di casa. Le Pumine non mollano e si avvicinano a un solo punto dalle avversarie. Time-out di Mencarelli sul 14-13. Al rientro arriva l’errore al servizio di Beatrice Molinaro che chiude il match sul 15-13.

CLUB ITALIA CRAI - LPM BAM MONDOVI' 3-2 (17-25 25-20 18-25 25-23 15-13)

CLUB ITALIA CRAI: Giuliani 11, Marconato 10, Ituma 12, Nervini 12, Acciarri 8, Passaro, Ribechi (L), Despaigne 8, Pelloia 3, Barbero (L), Gannar. Non entrate: Esposito, Vighetto, Nwokoye. All. Mencarelli.

LPM BAM MONDOVI': Cumino 3, Populini 19, Molinaro 11, Taborelli 17, Hardeman 11, Montani 7, Bisconti (L), Trevisan 4, Bonifacio 1, Pasquino, Giubilato. Non entrate: Ferrarini. All. Solforati.

ARBITRI: Armandola, Russo. NOTE - Durata set: 24', 26', 25', 31', 19'; Tot: 125'.