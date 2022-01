Volley A2/F: un Puma "nero" cerca un po' di colore in casa delle Azzurrine! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 16) affronta il Club Italia Crai

Puma se ci sei batti un colpo! La Lpm Bam Mondovì oggi alle 16 affronta l’insidiosa trasferta in casa del Club Italia Crai nella 6^ giornata di ritorno di regular season. Un impegno complicato, visto lo stato di forma delle Azzurrine di coach Mencarelli, reduci dalla vittoria al tie-break ottenuta sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

Se il Club Italia è in forma smagliante, non si può di certo dire lo stesso delle Pumine di coach Bibo Solforati, che vengono da tre sconfitte consecutive, rispettivamente con Montecchio, Macerata e Martignacco. Soprattutto nell’ultima sfida in terra friulana, la Lpm è apparsa in ritardo di condizione e con un approccio al match poco grintoso e determinato.

Un Puma in fase di “stallo” e alla ricerca di una rapida inversione di tendenza. La voglia di svoltare di certo non manca, ma occorre trasferire sul campo le aspirazioni di ripresa. L’avversario di questo pomeriggio, come detto, non è dei più facili. Dopo una partenza fisiologicamente difficile, la squadra di Mencarelli ha ingranato le marce alte.

L’ultima sconfitta delle Azzurrine risale al 21 novembre dello scorso anno con il 3-1 rimediato a Talmassons. Per le pumine le maggiori insidie giungeranno dalle schiacciatrici Anna Adelusi, Julia Ituma e Stella Nervini, tutte date in formissima, così come la centrale Giulia Marconato. Una squadra ovviamente molto giovane, ma con tanta qualità in tutti i ruoli. Le Pumine sono chiamate ad una prova di carattere e di qualità, cercando di ritrovare tutti gli equilibri incredibilmente svaniti nell’ultimo mese.

All’andata la Lpm si impose con un netto e rapido 3-0, ma quel Club Italia era ancora una “crisalide” che ben presto si sarebbe trasformata in una bellissima “farfalla”. La squadra monregalese partirà questa mattina in pullman alla volta di Milano. Il match sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al Centro Federale Donato Pavesi il fischio d’inizio è fissato per oggi alle ore 16.