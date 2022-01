Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo abbatte Il Bisonte Firenze in tre set

Bella vittoria della Bosca S.Bernardo Cuneo nel secondo dei due anticipi della quarta giornata di ritorno disputati sabato.

Le ragazze di Pistola hanno avuto la meglio in tre set su Il Bisonte Firenze conquistando i tre punti in palio ed operando il sorpasso in classifica (ma con due partite giocate in più).

Sfida avvincente e combattuta, come da pronostico: 31-29, 25-15, 26-24 i risultati dei parziali al palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

Nell'altro anticipo successo esterno di Scandicci (0-3) in casa della Delta Despar Trentino.