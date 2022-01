Come ottenere più follower su Instagram nel 2022 [10 Metodi Efficaci]

Instagram è uno dei social network più popolari al mondo e può contare con 1 miliardo di utenti attivi al mese.

Avere un profilo su Instagram è un semplicemente must, a tutti i livelli della comunicazione e del marketing.

Aprire un profilo su questo social media è la cosa più semplice del mondo ma, da sola, è probabilmente anche la più inutile.

La chiave, su Instagram, sono i follower, o seguaci, e le loro interazioni. Un profilo Instagram con pochi follower è come se non esistesse e, in alcuni casi sarebbe proprio meglio che non esistesse. Nel senso che un profilo poco seguito è, dal punto di vista dell’immagine, quello che viene volgarmente chiamato “un clamoroso autogol”, destinato a ledere l’immagine e la web reputation del proprietario.

Avere tanti follower su Instagram è fondamentale e come aumentare i follower su Instagram è la prima domanda che bisognerebbe porsi quando si sta pianificando una strategia di social media marketing.

Ecco 2 servizi che ti aiuteranno a ottenere più follower il più rapidamente possibile:

● ComprareFollower

● Instagrowing

La risposta a questa domanda è piuttosto articolata e non prevede un solo step ma diversi passaggi che vanno dall’acquistare follower su Instagram al seguire il proprio profilo in maniera costante e professionale.

Vale la pena conoscere le linee guida messe a punto dai consulenti e dagli esperti del settore.

In questa piccola guida vedremo quali sono le buone pratiche che, se applicate con cura, garantiscono il raggiungimento di risultati ottimali.

Creare una bio vincente e adatta al profilo

Su Instagram la bio è una parte fondamentale se si ha intenzione di aumentare i follower che seguono il profilo.

È il modo migliore per presentarsi alle persone, e quindi al proprio target. Grazie a essa, i potenziali follower si fanno una prima impressione del brand o dell’influencer e, spesso, decidono proprio in base a questa.

Per un brand o un’azienda, inoltre, è un modo diretto e efficace di dare informazioni sul proprio business.

Insomma, la bio è un’ottima opportunità per raggiungere il proprio target e coinvolgerlo, prima ancora che dia un’occhiata alle foto e ai contenuti.

Ci sono alcuni semplici consigli per creare una bio in grado di far aumentare i follower del profilo:

● Scegliere il nome giusto. L’account deve avere un nome facile da ricordare, breve e riconoscibile, vanno evitati il più possibile i caratteri speciali e i numeri.

● Inserire i tratti che caratterizzano meglio il profilo. Che tipo di profilo è, di cosa si occupa e in cosa è straordinario, sono concetti che si devono intuire alla prima occhiata.

● Fare attenzione alla formattazione, l’impatto estetico è importante. L’ideale sarebbe prepararla nelle note dello smartphone, o su un file di testo, e poi incollarla nella pagina del profilo.

● Utilizzare liste e elenchi puntati affinché il messaggio sia più diretto. Più la comprensione del testo è immediata, più sarà facile da ricordare.

● Inserire simboli ed emoticon per vivacizzare il testo e potenziarne l’impatto.

● Prevedere uno spazio per inserire il link alla propria pagina web. Se le altre persone sono interessate ai contenuti o ai prodotti del profilo, potranno approfondire la conoscenza in modo semplice e immediato.

Postare foto originali e interessanti

Instagram parla con le immagini e chiunque voglia aumentare i follower Instagram non può dimenticarlo, mai. Le foto hanno un’importanza enorme. Lo stile e la personalità delle foto pubblicate devono essere studiati con cura, in modo che siano in linea con il target prescelto, con il tipo di prodotto che si vuole proporre e con il business che si sta portando avanti.

● Per prima cosa, le foto postate devono essere di qualità. Siamo in un’epoca in cui non servono attrezzature particolarmente sofisticate per produrre delle belle foto, in genere, è sufficiente uno smartphone di qualità media per creare delle immagini degne di essere guardate…. E magari anche condivise.

● Ogni foto deve esprimere un concetto, meglio evitare di caricare foto che hanno poco da dire, in poche parole meglio puntare sulla qualità che sulla quantità.

● Devono essere facilmente identificabili e associabili al profilo, in questo senso l’utilizzo costante di alcuni filtri può essere di enorme aiuto per creare un’identità originale all’account.

● Usare app e tool per migliorare gli scatti. Ci sono un’infinità di app gratuite destinate alla post-produzione delle foto, di norma sono molto intuitive e facili da usare, vale quindi la pena provarne un paio e migliorare l’immagine del profilo.

Avere un piano editoriale

Aumentare il numero di follower su Instagram è uno dei primi i obiettivi da raggiungere se ci si lancia una campagna di social media marketing, ma non si può pensare di aggredire una realtà complessa e evoluta come quella di Instagram postando contenuti a caso, quando capita. Quello che serve è un piano.

Una delle cose più importanti per un profilo è la regolarità. Pubblicare foto, story o contenuti a intervalli regolari è una di quelle cose che può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un account.

Postare 10 cose in un giorno e nessuna il giorno dopo è un modo sicuro per fallire. Ogni giorno accedono a Instagram 200 milioni di persone e saltare un giorno significa farsi sfuggire un bacino d’utenza impressionante.

Per aumentare i follower Instagram è meglio pubblicare una o due volte al giorno, ogni giorno e possibilmente negli stessi orari.

Postare negli orari giusti

Una volta stabilito che pubblicare ogni giorno è la migliore strategia, è bene chiarire che anche gli orari sono importanti, perché ogni target, inteso come fascia sociale, di età e distribuzione geografica, ha orari diversi.

I teenager, per esempio, sbarcano in massa sui social nel primo pomeriggio, ma non è così per altre fasce di età.

La cosa fondamentale, quindi, è stabilire con precisione qual è il target di riferimento, conoscere le sue abitudini e i suoi orari. Bisogna puntare a pubblicare i propri post negli orari in cui il pubblico più interessante è maggiormente presente e ricettivo.

Per aumentare i follower Instagram quindi, pubblicare in degli orari precisi, che siano più o meno sempre gli stessi, è uno dei trucchi più efficaci.

Programmare la pubblicazione dei post

Avere un piano editoriale centrato e efficace non può prescindere da un minimo di programmazione, sia in termini di contenuti che di cadenza. I concetti da esprimere dovrebbero seguire una sorta di logica, improvvisare è vietato!

Un buon metodo per fare ordine è quello di preparare i contenuti settimanalmente e di pubblicarli nei giorni e negli orari stabiliti. Esistono inoltre un’infinità di app e tool, molti dei quali anche gratuiti, in grado di pubblicare automaticamente su Instagram un post preparato in precedenza. Questi strumenti fanno in modo che, a prescindere dagli impegni e dagli imprevisti quotidiani di ognuno, il profilo che si vuole promuovere, possa contare su una certa costanza e regolarità.

Acquistare alcuni follower su siti specializzati

I siti che vendono follower per Instagram nascono come funghi, questo perché la domanda è sempre più alta. Come mai? La risposta è tanto semplice da rasentare la banalità: perché funziona straordinariamente bene.

Comprare follower Instagram ha tantissimi vantaggi, sia immediati che a lungo termine, per diversi tipi di utente:

● Per i nuovi account è la soluzione al problema più serio: i primi follower sono davvero duri da ottenere.

● Per gli account di successo è un modo per mantenere una crescita costante, fondamentale per essere credibili.

● Per le aziende è una vera e propria salvezza per la web reputation nei momenti in cui il mercato è più stagnante.

In che termini si vedranno i risultati di questo investimento?

● Popolarità: Instagram, come molti social network, funziona in base a un algoritmo, quest’ultimo seleziona i post da mettere in evidenza e suggerire agli utenti. Uno dei parametri in base al quale l’algoritmo seleziona i post più interessanti è proprio il numero di follower, o seguaci, su cui può contare il profilo.

● Effetto bandwagon: Per gli esperti di marketing queste sono due parole magiche. Si tratta del fenomeno per cui le persone tendono a imitare ciò che fa la maggioranza. Nel contesto di Instagram questo significa che gli utenti saranno desiderosi di seguire un profilo che ha già molti follower e tenderanno a ignorare uno che ne ha pochi. La conseguenza è che più seguaci si hanno, più si è destinati ad averne in futuro, innescando così una crescita organica esponenziale.

● Web reputation. Essere presenti su Instagram è un must, ma esserci con pochi follower è anche peggio che non esserci. Nessuna celebrità, marchio o azienda può permettersi di avere un’immagine social debole, in nessun caso, MAI.

● Marketing. Su Instagram, quando un profilo arriva a 10.000 follower, l’account avrà a disposizione un tool di marketing avanzato, chiamato Swime up, che permette di indirizzare il proprio pubblico a delle pagine specifiche. Per chi vuole fare social selling o marketing è uno strumento molto prezioso.

● Guadagni. I brand e gli investitori, quando cercano un influencer che li promuova, si dirigono verso i profili che hanno più follower. Come dargli torto?

Acquistare un certo numero di follower è di certo un’ottima strategia ma, dove li si acquista, fa la differenza tra il successo e il disastro.

Proprio per questo, i brand, gli influencer e le web celebrity acquistano questo tipo di servizio solo dai provider più noti e affidabili. In cima alle classifiche troviamo.

ComprareFollower

È uno dei siti più noti e propone pacchetti Instagram di alta qualità, niente a che vedere con i palesi fake follower venduti dai siti più improvvisati.

Fornisce servizi per tutti i principali social e di alcuni un po’ meno conosciuti ma considerati cool e in forte crescita.

Il suo servizio clienti ha la fama di essere preparatissimo e molto disponibile mentre, per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, questo fornitore è una garanzia.

Su Comprare Follower i prezzi sono competitivi e l’acquisto di un pacchetto include una garanzia di 30 giorni di rimborso o reintegro.

Riassumendo i suoi punti di forza:

● Rapporto qualità prezzo estremamente competitivo.

● Consegna rapida, anche spalmabile in più pacchetti o in più giorni.

● Garanzia di 30 giorni sull’acquisto.

● Il cliente non deve fornire le credenziali di accesso al proprio account.

● Ampia scelta nei metodi di pagamento.

● Processo di acquisto veloce e intuitivo.

Instagrowing

È un fornitore dall’ottima reputazione guadagnata sul campo. I servizi che offre sono completi, modulari e flessibili, i prezzi competitivi vengono spesso scontati con campagne e offerte speciali ed è molto amato dai professionisti dei social selling.

Come su tutti i siti più affidabili, il procedimento d’acquisto è protetto da protocolli di sicurezza di alto livello, garantisce la massima privacy e mette a disposizione garanzie e assistenza clienti inappuntabili.

I suoi punti di forza sono:

● Acquisti sono coperti da garanzia

● Funzionamento rapido e intuitivo.

● Ottimi prezzi.

● Assistenza clienti presente e reattiva.

● Sito aggiornato e ottimizzato regolarmente.

Uso sapiente di hashtag e geolocalizzazione

Per guadagnare follower Instagram, geolocalizzazione e hashtag sono sue armi potenti.

A seconda di quale sia il proprio obiettivo vanno scelti hashtag più popolari, quindi generalisti, o più specifici se si sta puntando a una nicchia. Questi, fungeranno da calamita per il pubblico che si vuole attrarre.

La geolocalizzazione invece, oltre a essere fondamentale per chi vende online è una vera manna per chi ha un negozio fisico.

Inoltre è di enorme aiuto per influencer e brand, giacchè farà in modo che la foto o il post geolocalizzati vengano visualizzati anche da chi cerca cose interessanti in quell’area geografica.

Questo, in termini molto pratici, significa allargare il proprio bacino di utenza e entrare in contatto con potenziali nuovi follower.

Usare tecniche di storytelling

Su Instagram le stories sono sempre più popolari e sono efficacissime per aumentare i follower Instagram di un dato account. Pubblicare una story Instagram è dunque una grande opportunità di veder accrescere il proprio numero di follower, proprio per questo non bisogna improvvisare.

Ci sono diversi metodi, più o meno efficaci, per raccontare una storia che colpisca. Se si desidera aumentare i follower su Instagram vale la pena studiarne qualcuno.

Ecco alcuni suggerimenti della Pixar per rendere una storia degna di essere raccontata:

● Semplificare. Una storia deve essere immediata per essere efficace.

● Scartare le scelte più ovvie, mai mettere in scena qualcosa di scontato, di norma è una buona pratica scartare di default le prime 3 o 4 cose che vengono in mente.

● Essere onesti, le emozioni espresse, per essere credibili, devono essere genuine.

● Rispettare una struttura di massima, che abbia un inizio, un nucleo e un finale.

Interagire con i follower

L’interazione con i propri follower è un aspetto fondamentale e va curato con molta attenzione. I post possono contenere una call to action, per fare in modo che il pubblico si attivi e interagisca, le interazioni sono prese in grande considerazione dall’algoritmo Instagram e più se ne hanno più si guadagna visibilità. Non bisogna scordare mai che la visibilità è la “conditio sine qua non” per aumentare i follower Instagram.

Inoltre, il fatto di creare un rapporto, un legame emotivo, con i propri seguaci, non farà che rendere il profilo più interessante e appetibile agli occhi degli investitori.

Trovare una nicchia su Instagram

Per le startup, la prima raccomandazione è sempre quella: partire da una nicchia il più specifica possibile. Ricordiamoci sempre che Amazon è partito vendendo solo libri. Nel caso Instagram, vale lo stesso principio.

Contattare influencer di nicchia

La scelta di una nicchia faciliterà anche l’incontro con altri influencer, con i quali magari si può instaurare una relazione di reciproco scambio e aiuto e permettere a entrambi di aumentare follower Instagram.

Utilizzare i gruppi engagement

Chi non ha mai guardato, con invidia, quelle foto e quei post che collezionano centinaia di commenti alla velocità della luce?

Il segreto sono i gruppi di engagement, ovvero delle chat dove gruppi di profili si aiutano mutuamente, commentando e interagendo sui post pubblicati, in modo da garantire più visibilità agli utenti che fanno parte del gruppo, il cui fine ultimo, ovviamente, è aumentare i follower Instagram.

Sponsorizzare i post con Instagram Ads

Instagram permette potenzialmente di raggiungere un miliardo di persone ogni mese, di cui la maggior parte hanno meno di 30 anni. Con questi numeri impressionanti non serve spiegare perché valga la pena investire su Instagram ADS.

Si tratta in poche parole della possibilità di sponsorizzare i propri contenuti ed è un’altra delle voci immancabili in tutte le strategie di social media marketing.

Il procedimento è abbastanza semplice.

Una volta collegato l’account Instagram al Business Manager di Facebook, bisogna capire qual è l’obiettivo dell’adv, se la popolartità di un brand, per avere più follower su Instagram, o generare conversioni o, ad esempio, creare interazione.

Fatto questo non rimane che targettizzare il pubblico che si vuole raggiungere, definendo la fascia di età, la geolocalizzaizone e così via.

Instagram, inoltre, offre un’ampia scelta di formati per gli annunci, che vanno da quelli fotografici ai carousel stories, passando per i video.

Si tratta di un piccolo investimento imprescindibile per chi si sta lanciando nel social selling.

Conclusione

Aumentare i seguaci su Instagram è una delle migliori strategie ma, da sola, non è sufficiente per scalare le classifiche di questo social e conquistare clienti e investitori.

Su Instagram le interazioni sono importantissime e lo è anche la percentuale di interazioni, seguaci attivi o “engaged”, sul numero di follower.

Un consiglio, che si può trovare in qualunque guida seria del settore, è quello di rivolgersi a provider affidabili come ComprareFollower o Instagrowing e acquistare pacchetti di like, commenti e altre interazioni. In questo modo, anche i seguaci organici del profilo saranno più invogliati a interagire tra loro e con l’account.