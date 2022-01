Al via il servizio civile universale al comitato albese della Croce Rossa

Un’opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. È il servizio civile universale nei Comitati di Croce Rossa e nello specifico nel Comitato di Alba o in una delle sue delegazioni, che sono Albaretto della Torre, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Montà d’Alba e Neive.

Il servizio civile non è un lavoro, piuttosto un anno in cui ci si può mettere a disposizione della comunità, ricevendo un rimborso di 444,30 euro al mese.

Per i ragazzi svolgere il servizio civile, significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio.

Significa anche impegnarsi per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese e soprattutto è un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Possono presentare domanda i giovani, in possesso della cittadinanza italiana, senza distinzione di sesso e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

Il Servizio Civile in Croce Rossa funziona per progetti con specifici obiettivi e attività da svolgere, quelli legati al Comitato di Alba e alle sue delegazioni sono: “La CRI e la salute per tutti in Piemonte” e “Con la CRI non sei mai solo”, le cui specifiche possono essere lette nella sezione specifica del sito www.cri.it, dedicata al Servizio Civile Universale.

Per avere tutte le informazioni necessarie si può chiamare la segreteria della sede del Comitato di Alba al numero 0173 441744 o mettersi in contatto con il comitato attraverso i canali social @crialbaodv @crocerossa_alba o altrimenti, più genericamente, sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per chi interessato, l’iscrizione deve avvenire entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2022.