Alba piange Marino Gianotto. Fu presidente di Azione Cattolica e docente all’Enologica

Alba piange Marino Gianotto, storico esponente della Azione Cattolica albese di cui fu presidente negli anni '90. L'uomo si è spento nella giornata di oggi domenica 31 gennaio dopo aver lottato a lungo con una malattia.

Conosciuto in città, oltre che per la sua attività nel movimento cattolico diocesano di Alba, per essere stato docente di agronomia presso la scuola enologica nella capitale delle Langhe. Originario del torinese viveva da moltissimi anni nel quartiere San Cassiano.

Lascia la moglie Claudia Costamagna e i figli Roberto e Stefano. Il funerale si terrà martedì 1° febbraio nella parrocchia di San Cassiano alle ore 10. Il rosario domani lunedì 31 gennaio alle ore 18,30.



Dopo le esequie la salma proseguirà presso il cimitero di Cossano Canavese.