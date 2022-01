Calcio Serie D: il Bra di misura nel derby, Saluzzo sconfitto 1-0

Il Bra fa suo il derby della prima di ritorno superando di misura il Saluzzo all'Attilio Bravi. Partita poco spettacolare decisa da un gol su punizione di Capellupo (con rilevante deviazione della barriera) al nono del primo tempo. Gli ospiti ci provano fino alla fine ma faticano a creare occasioni e trovano un attento Tunno quando chiamato in causa. I giallorossi chiudono con una vittoria il trittico di partite casalinghe dopo il pareggio con la Caronnese e la sconfitta con la Sanremese.

LA CRONACA

I padroni di casa provano subito a spingere sull'acceleratore. Al minuto 8 ammonito Kieling Alisson per un'entrata in ritardo su Bongiovanni. Sulla conseguente punizione i giallorossi passano. Capellupo va al tiro e batte Virano, con la decisiva deviazione di Sina Filho. Non passa un minuto ed i granata hanno la palla del pareggio ma Gaboardi non controlla a tu per tu con Tunno e l'azione sfuma. Al 21' proteste saluzzesi per un intervento di Rossi su Greco in area di rigore, l'arbitro lascia correre. Ritmi alti e tanti falli, la squadra cerca di sfruttare le palle inattive. La prima frazione va in archivio senza ulteriori sussulti, dopo un minuto di recupero.

Primo cambio per Briano ad inizio ripresa: al 54' fuori uno zoppicante Mazzafera, in campo Poppa. Il nuovo entrato si rende subito pericoloso colpendo di prima intenzione un pallone vagante e trovando la puntuale opposizione di Tunno. Al 65' Floris opta per un doppio avvicendamento: Ferla e Tuzza rilevano Pavesi e Sia. Minuto 72: nuovo tentativo di Poppa, questa volta dalla lunga distanza ma senza precisione. Il Saluzzo ci crede: Bedino crossa per Serino il cui colpo di testa non inganna Tunno. A dieci dalla fine il Bra sciupa il raddoppio. Tuzza chiude un contropiede servendo Ferla che si fa ipnotizzare da Virano e perde palla. Situazione identica in pieno recupero, con gli stessi protagonisti. Non accade più nulla. Il Bra vince 1-0 e conquista i tre punti, per il Saluzzo la strada verso la salvezza è sempre più in salita.

TABELLINO

Bra (3-4-2-1): Tunno, Rossi, Tos, Quitadamo; Sia (65' Tuzza), Daqoune, Capellupo, Magnaldi; Bongiovanni; Marchisone; Pavesi (65' Ferla). A disp: Coria, Olivero, Marchetti, Di Benedetto, Doda, Mirabelli, Masawoud. All Roberto Floris

Saluzzo (3-5-2): Virano, Kieling Alisson, Carli, Caldarola (89'Pittavino ); Serino, Mazzafera (54' Poppa), Sina Filho (85' Pucinelli), Bedino; Gaboardi (81' Fink Hassan Fiori), Pavisich, Greco. A disp: De Marino, Pittavino, Agostini, Costa, Pucinelli, Andretta, Kone Lassina. All Mauro Briano

Gol: 9' Capellupo

Ammoniti: Kieling Alisson, Bongiovanni, Mazzafera, Pavisich, Ferla

Espulsi:

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa; assistenti Dario Giaretta di Bassano e Davide Fenzi di Treviso