Vbc Synergy Mondovì-Bcc Castellana Grotte 3-2, coach Denora: "Dedichiamo la vittoria ad Arinze Kelvin, che questa mattina ha perso il nonno" (VIDEO)

Grande prestazione del Vbc Synergy Mondovì, che al PalaManera ha superato per 3-2 il quotato Bcc Castellana Grotte degli ex Presta e Borgogno. Una vittoria all'insegna della grinta e delle qualità sia in difesa che in attacco, dove Arinze Kelvin (35) e Nicola Cianciotta (20) hanno fatto la differenza.

Soddisfatto a fine gara il tecnico del Vbc Francesco Denora, originario del barese proprio come la squadra avversaria. Denora ha dedicato la vittoria al suo opposto Arinze Kelvin, che questa mattina ha appreso la triste notizia della scomparsa del nonno in Nigeria. Di seguito l'intervista con l'allenatore del Vbc, raccolta al termine del match: