Volley A2M. Cuneo espugna Brescia al tie break in una vittoria che vale doppio: Bergamo a -1 e finale di Coppa nel mirino

Cuneo centra l'ottavo successo consecutivo, e vale doppio. La squadra di Roberto Serniotti espugna il San Filippo di Brescia battendo al tie break (23-25/25-19/25-17/17-25/9-15) una coriacea Gruppo Consoli Mc Donald's ed approfittando del contemporaneo doppio passo falso sia di Bergamo (0-3 a Santa Croce) sia di Castellana Grotte (inaspettatamente piegata 2-3 da un sorprendente VBC Synergy Mondovì) si porta in un colpo solo a -1 dalla vetta della classifica (33 i punti di Bergamo, 32 quelli di Cuneo, 1 gara da recuperare per la Agnelli, 2 per la BAM Acqua S. Bernardo), staccando contemporaneamente di 3 lunghezze i pugliesi ora raggiunti dai Lupi della Kemas Lamipel (29), prossimi avversari di Cuneo.

A Brescia coach Serniotti ha preferito tenere precauzionalmente a riposo, in vista del delicato appuntamento con la semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera contro Porto Viro, il regista Matteo Pedron (piccolo problema fisico). Il palleggiatore titolare ha fatto brevi comparse solo nel secondo e terzo parziale, a sostituire temporaneamente un, altrimenti, più che positivo Luca Filippi.

Ma il vero jolly l'allenatore della BAM Acqua S. Bernardo lo ha pescato sul finale di match, inserendo in pianta stabile nel quarto set un altro giovane, Alessio Tallone, a rilevare Alessandro Preti in momentanea difficoltà. Dentro anche nel tie break, Tallone ha realizzato due battute punto, insieme ad altri servizi che hanno messo in grave difficolta la seconda linea bresciana. E per Cuneo la strada si è fatta in discesa.

Dal canto loro, i lombardi hanno seriamente impensierito la linea di ricezione cuneese nel secondo e terzo parziale, soprattutto nella rotazione di P1 con il regista Tiberti vera spina nel fianco.

Con il sorriso sulle labbra, Cuneo si appresta dunque a sfidare Porto Viro (già battuta all'andata in campionato con un secco 3-0, senza storia), per un posto in finale di Coppa Italia. Un delitto non esserci a tifare.

GRUPPO CONSOLI MC DONALD'S BRESCIA-BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 2-3 (25-23/19-25/17-25/25-16/15-9)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 9, Filippi 4, Tallone 4, Pedron, Wagner 14, Botto 20, Bisotto (L), Preti 9, Sighinolfi 9. N.e. Cardona, Vergnaghi, Rainero, giordano. Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 57% (27% prf), att. 44%, muri 9, aces 8, batt.sb. 18, errori 25