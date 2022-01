Volley A2/M: ultimi si…ma a mollare! Impresa del Vbc Synergy Mondovì che supera la corazzata Bcc Castellana Grotte per 3-2

Grinta, tanto impegno e un Arinze Kelvin stratosferico, coraggiosamente in campo nonostante questa mattina avesse perso il nonno in Nigeria, hanno permesso al Vbc Synergy Mondovì di raccogliere un importante successo al tie-break contro la corazzata pugliese del BCC Castellana Grotte. La squadra pugliese degli ex Luca Presta e Luca Borgogno non è riuscita a far valere la maggiore qualità rispetto il coraggio e la grinta messa in campo dalla squadra di coach Denora.

Contro la potenziale copolista, i Galletti hanno sfoderato una prestazione di grande qualità sia in fase difensiva, grazie ad un super Mattia Raffa, ma anche in attacco, dove oltre Arinze Kelvin anche Nicola Cianciotta ha fatto la differenza. Vista l’assenza del centrale Stefano Catena, ancora convalescente, coach Denora ha riproposto un asse laterale composto da Riccardo Mazzon e Nicola Cianciotta; Regia affidata a Lorenzo Piazza, mentre al centro si sono alternati Victorio Ceban e Matteo Caldano; Confermato nel ruolo di libero Mattia Raffa, così come nel ruolo di opposto Arinze Kelvin. Negli avversari ottima prova del brasiliano Theo Lopes, autore di 25 punti.

PRIMO SET: il Vbc parte forte grazie a due attacchi vincenti di Arinze Kelvin. Pronta risposta degli ospiti che ritrovano subito la parità (2-2). Break da parte della formazione pugliese, avanti 5-8. Nicola Cianciotta conquista due punti di fila e i Galletti si avvicinano al Castellana. Si continua all’insegna dell’equilibrio, ma la squadra ospite mantiene due lunghezze di vantaggio sul 13-15. I punti di vantaggio dei pugliesi salgono a 3 e sul 16-19 coach Denora chiama il primo time-out dell’incontro. Ace di Lopes. Nuova interruzione e nuovo time-out per la panchina monregalese sul 17-22. Arrivano cinque set-point per la Bcc. Arinze Kelvin annulla la prima chance, ma al secondo tentativo ci pensa Luca Presta a chiudere i conti sul 20-25.

SECONDO SET: riparte bene il Vbc, avanti 3-1. La reazione del Bcc non fa attendere. La squadra pugliese, con Borgogno al servizio, piazza un break di cinque punti consecutivi. Il muro ospite è solido e i punti di vantaggio di Castellana salgono a 3. Sul 4-7 arriva la richiesta di time-out da parte di Denora. I Galletti continuano a lottare, ma la formazione ospite commette pochissimi errori. Il Vbc prima rosicchia un punto e poi con Arinze Kelvin ritrova la parità sul 15-15. Time-out chiesto da coach Gulinelli. Si rientra in campo e con Mazzon al servizio, per lui anche un ace, il Vbc va a condurre 17-15. Entra in campo Giuseppe Boscaini. Si torna in parità sul 17-17. I Galletti tornano a spingere e si portano sul 19-17. Break importante per i padroni di casa, avanti 23-20. Time-out chiesto dalla panchina pugliese. Al termine di un’azione convulsa il Vbc mette a segno il punto del 24-22. Al servizio va Arinze Kelvin, che con una battuta velenosa trova un ace per il 25-22.

TERZO SET: Cianciotta porta a casa il primo punto. La squadra pugliese cerca di aumentare il ritmo portandosi sul 3-5. Il BCC alza il muro e sul 4-8 coach Denora chiama il time-out. Calo vistoso in casa Vbc e gli ospiti ne approfittano per scappare sul 4-10. Arriva la reazione dei padroni di casa, che dopo il muro di Arinze Kelvin si avvicinano a tre lunghezze dagli avversari sull’11-14. Seconda richiesta di time-out per la panchina monregalese, quando il tabellone indica il punteggio di 12-17. Salgono a 7 i punti di vantaggio della formazione ospite, avanti 15-22. L’ace di Luca Borgogno chiude il parziale sul 16-25.

QUARTO SET: ripartenza sprint dei Galletti, avanti 6-2. Coach Gulinelli non resta che chiamare il time-out. Il Vbc cerca di approfittare del momento di sbandamento della formazione ospite e il vantaggio dei padroni di casa sale a +6 sul 12-6, complice anche l’ace di Lorenzo Piazza. I Galletti volano sulle ali dell’entusiasmo sul 14-7 e coach Gulinelli chiama il secondo time-out a disposizione. E’ Cianciotta show (due ace consecutivi) e il distacco tra le due formazioni diventa abissale sul 18-7. Arrivano undici set-point per i padroni di casa sul 24-13. Al secondo tentativo arriva l’errore al servizio di Castellana che chiude il parziale sul 25-14.

TIE-BREAK: primo attacco messo a segno da Arinze Kelvin. I Galletti sembrano tarantolati e dopo l’ace di Piazza arriva il time-out di coach Gulinelli. Si rientra in campo e prima Ceban mette a segno il punto del 4-0 e poi Piazza realizza un nuovo ace. Arriva la reazione del Bcc, che accorcia le distanze. I Galletti vanno al cambio campo sull’8-2. Vbc sempre più vicino alla vittoria sul 12-5. La formazione ospite recupera due lunghezze. Sul 14-7 arrivano 7 match-point per il Vbc. Al secondo tentativo ci pensa il mani-out di Nicola Cianciotta a chiudere la contesa sul 15-8. Impresa del Vbc!

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari, Piazza 3, Caldano 3, Raffa, Arinze 35, Fenoglio, Lusetti, Boscaini, Gecchele, Camperi, Ceban 8, Mazzon 7, Cianciotta 20. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

BCC CASTELLANA GROTTE: Fiore 3, Izzo, Zanettin, Tiozzo 12, Presta 6, Arienti 1, Toscani, De Santis, Lopes 25, Sant’Ambrogio, Capelli, Borgogno 16, Truocchio 12. Allenatore: Flavio Gulinelli; 2° All. Giuseppe Barbone

ARBITRI: 1° Fabio Bassan (Brescia); 2° Simone Cavicchi (La Spezia)