Biathlon, Campionati italiani aria compressa: Matilde Giordano, Lucia Brocchiero e Nicola Giordano d'oro a Bionaz

Il centro fondo e biathlon di Bionaz ha ospitato la prima giornata dei Campionati Italiani di aria compressa per le categoria Allievi/Ragazzi.

Nelle gare sprint gli atleti piemontesi hanno fatto la voce grossa conquistando 3 ori, 1 argento e 3 bronzi.

Nella categoria Allievi femminile, il podio è tutto piemontese: tripletta dello sci club Alpi Marittime che piazza Matilde Giordano sul gradino più alto del podio nonostante i 3 errori in piedi, staccata di 11'' la compagna di squadra Luna Forneris (1+1). Al 3° posto Cecilia Peano che con un doppio zero ha un distacco di 12'' dalla vincitrice. Quinta piazza per Alice Gastaldi (Valle Pesio) che con un solo errore a terra chiude a 18” dalla Giordano. Con due errori al poligono nella serie a terra e con 40'' dalla vincitrice è 7^ Anna Fierro (Alpi Marittime). Più attardate le altre piemontesi che chiudono così la loro prestazione: 15^ Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime), 19^ Gaia Gondolo (Alpi Marittime), 23^ Camilla Blua (Alpi Marittime), 36^ Marianna Dho (Valle Ellero), 45^ Sofia Bruno (Valle Ellero), 50^ Iris Cavallera (Alpi Marittime).

Al maschile, vince il veneto Alex Rossi (Val Biois), seguito dall'altoatesino Andreas Braunhofer (Val Ridanna). Terzo posto, e quindi medaglia di bronzo, per Filippo Massimino (Alpi Marittime) che chiude a 44” dal vincitore. Ai piedi del podio Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) con zero errori al poligono. Con due errori nella serie in piedi Giacomo Barale (Valle Stura) si posiziona all'8° posto, mentre Stefano Occelli (Valle Stura) è 11° con tre errori. Gli altri piemontesi in gara si sono così classificati: 28° Andrea Occelli (Valle Stura), 30° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 32° Marco Somà (Valle Pesio), 43° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 47° Tommaso Boasso (Valle Ellero).

Nella categoria Ragazzi maschile oro per Nicola Giordano (Alpi Marittime) che con il tempo totale di 15''44.02 e due errori al poligono nella seconda serie si lascia alle spalle il valdostano Cedric Nex (Amis de Verrayes). Terza piazza, e medaglia di bronzo, per l'altro atleta delle Alpi Marittime, Bruno Martino Rosso con un ritardo di meno di 12'' dal compagno di squadra. 8° posto per l'atleta dello sci club Valle Stura, Leonardo Brondello e 13° per Liam Lisciandrello (Valle Pesio).Maurino Giacomo (Valle Stura) chiude la sua prestazione al 15° posto. Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso la loro prestazione odierna: 17° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 25° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 28° Tiago Ghibaudo (Valle Stura), 29° Mario Einaudi (Valle Stura), 44° Jonathan Giordano (Alpi Marittime), 45° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 46° Pietro Salvatico (Valle Ellero), 50° Thomas Quaranta (Alpi Marittime).

In campo femminile, medaglia d'oro per Lucia Brocchiero (Valle Stura) che con un errore al poligono chiude con il tempo totale di 13''06.16 e stacca le due atlete altoatesine: medaglia d'argento e di bronzo per Teresa Seeber (Anterselva) e Ilvy Marie Markart (Val Ridanna). Nella top ten entrano Anna Fierro (Valle Pesio) che chiude in 5^ posizione e Lucia Delfino (Valle Stura) 6^. Gli altri piazzamenti: 12^ Viola Camperi (Alpi Marittime), 18^Elena Carletto (Alpi Marittime), 19^ Caterina Parola (Valle Stura), 21^ Giada Grosso (Alpi Marittime), 22^ Cloe Giordano (Alpi Marittime), 26^ Vittoria Caffa (Valle Pesio), 27^ Alice Ballario (Alpi Marittime), 37^ Lodovica Raineri (Valle Ellero).