A Cuneo la tappa della mostra parlante "Nonchiamatemimorbo", sulla malattia di Parkinson

Una mostra fotografica che parla con le voci di Lella Costa e di Claudio Bisio, visitabile dal 4 al al 20 febbraio in palazzo Samone a Cuneo.



L'iniziativa nella sua tappa cuneese della mostra "Nonchiamatemimorbo" - organizzata da IIS "Grandis" di Cuneo e dalla confederazione parkinson Italia con la collaborazione di AO S.Croce e Carle e "La Parkimaca associazione Parkinson Cuneo e le sue valli" - è stata presentata oggi (lunedì 31 gennaio) le 15, nel Salone d'onore di Cuneo.



La mostra si propone di mettere a contatto i visitatori con la quotidianità dei soggetti affetti dalla malattia di Parkinson. In visione ci saranno circa 50 scatti del fotografo Gianni Diffidenti, ma ogni territorio che ha ospitato una tappa - da Milano a Trento - ha contribuito con materiale nuovo, come hanno fatto i ragazzi dell'istituto cuneese.



L'aspetto "parlante" dell'iniziativa riguarda proprio i due attori, Costa e Bisio, che hanno presentato le proprie voci a Mr. e Mrs. Parkinson: i due personaggi, consultabili dai visitatori tramite una specifica applicazione, daranno loro ulteriori approfondimenti e informazioni.



A introdurre la conferenza stampa Milva Rinaudo, dirigente scolastica, che ha sottolineato l'importanza della mostra come "occasione per tornare alla normalità tramite scienza e cultura".



Presente anche l'autore dei testi letti dagli attori, Roberto Caselli: "Abbiamo inventato un modo innovativo per parlare della malattia, per raccontarla e renderla fruibile ai visitatori".



Patrizia Manassero, vicesindaco e assessore di Cuneo, ha sottolineato come in un momento pandemico non facile come quello che ci troviamo ancora a vivere, sia importante anche riservare attenzione alle altre, gravi, patologie.



"Il fenomeno è fortemente sottovaluto e in buona parte sconosciuto - ha aggiunto Giangi Milesi di Confederazione Parkinson Italia - . Noi persone con Parkison siamo spinte all'isolamento, mentre questa mostra ci aiuta a uscire di casa, a essere generativi" . Una posizione ripresa anche da Carlo Rabbia, di La Parkimaca: "La mostra è un'occasione stupenda di confronto e apertura, di creazione di un'utile rete di collaborazione e dialogo".



La mostra inaugurerà alle 10 del 4 febbraio con una conferenza riservata al cinema Monviso. Il taglio del nostro è fissato per le 17.



Alla mostra si potrà accedere il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Ai gruppi e alle scolaresche verrà riservata la fascia 9-12 d giovedì e venerdì.