Alba scende sotto i mille contagi. A Verduno lieve calo nei pazienti positivi (58)

Via Maestra ad Alba (foto di Barbara Guazzone)

Così come in tutto il Piemonte anche nell’Albese e Braidese la curva dei contagi sembra aver finalmente imboccato la sua fase calante.

A testimoniarlo sono i numeri appena diffusi dal Comune di Alba, secondo il quale nella capitale delle Langhe i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 997, di cui 7 ricoverati. Un dato in decisa diminuzione, considerato che una settimana fa si parlava ancora di di 1.107 positivi, mentre quindici giorni fa lo stesso conto parlava di 1.217 persone.

Invariato invece il numero dei residenti ricoverati, che sono 6 ormai da due settimane, mentre non si registrano nuovi decessi (73 quelli da inizio pandemia).

Il conteggio dei guariti è invece arrivato a 4.005, contro i 1.818 del 27 dicembre (+2.187).



In lieve calo anche il numero dei ricoveri Covid all’ospedale Ferrero di Verduno. Secondo quanto comunicato dall’Asl si tratta di 58 persone, a fronte dei 63 pazienti di venerdì scorso. Stabili a 4 le persone in terapia intensiva.



Intanto i residenti albesi vaccinati sono 25.598 con almeno una dose, 23.376 con due dosi e 16.419 con tre dosi.