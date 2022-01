APM in gara per il “Progetto Art Bonus dell’Anno 2021”

La Fondazione Scuola APM è stata selezionata per la nuova edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’Anno 2021”, concorso nato nel 2016 per premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta introdotto in Italia dal ministro Franceschini quale sostegno al mecenatismo culturale.

L’obiettivo del concorso, in particolare, è quello di offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori, rendendo i territori protagonisti anche grazie al voto espresso dalla giuria popolare di cittadini che votano i progetti sulla piattaforma del concorso o sui social.

Ammessi all’edizione oltre 350 progetti Art Bonus che hanno raggiunto l’obiettivo economico entro il 31 dicembre 2021, con 19 regioni rappresentate e oltre 3.000 i mecenati protagonisti.

Tra questi è presente anche il progetto APM di Riqualificazione della Sala Verdi che in questi ultimi quattro anni ha ricevuto il sostegno economico di 7 aziende del territorio (Ambiente Servizi srl, Studio Associato Grosso Quaglia, So.ge.da, Eviso srl, Arredaluce, Sistemi Cuneo srl, Canavese Impianti), di tre istituti bancari (Fondazione CRSaluzzo, Fondazione CRCuneo e Compagnia di San Paolo) e del Comune di Saluzzo.

Il restauro avvenuto nella Sala è frutto di un lavoro lungo e impegnativo, di forma e sostanza: alla bellezza della sala si è accompagnato un importante lavoro acustico. Pannelli diffusori, pannelli vibranti, un sistema di trattamento acustico a soffitto “invisibile”, ma anche una nuova soluzione per il riscaldamento e una pavimentazione adatta a tutte queste migliorie. Un adeguamento volto così a consentire la fruizione ottimale della sala per gli allievi della Scuola e per il pubblico.

Il progetto della Scuola APM potrà essere votato sul sito Art Bonus alla pagina: https://artbonus.gov.it/monastero-dellannunziata-riqualificazione-della-sala-verdi.html



Dal 22 marzo al 1° aprile 2022 i primi 10 progetti che avranno ricevuto il maggior numero di voti sulla piattaforma Art Bonus parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus.

Sarà dichiarato vincitore del Concorso Art Bonus 2021 il progetto che otterrà il punteggio più alto sommando i voti ricevuti nelle due fasi di votazioni.

“Continuano a crescere i mecenati che con le loro donazioni contribuiscono al restauro del patrimonio culturale e al sostegno dei musei, della musica e dello spettacolo. I numeri dell’Art Bonus sono molto positivi, dalla sua istituzione, grazie alla generosità di oltre 26mila mecenati, sono stati raccolti circa 650 milioni di euro che hanno contribuito al finanziamento di circa 5 mila interventi in tutta Italia”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione dell’avvio della VI edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’Anno”. “Questa nuova edizione del concorso - aggiunge Franceschini - è un ulteriore modo per valorizzare una misura fiscale che sta funzionando molto bene e avvicinarla, attraverso i social network, anche alle giovani generazioni”.