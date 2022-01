Bastia conferisce la cittadinanza onoraria ad Aldo Peirano in occasione dell'inaugurazione del nuovo ambulatorio comunale

Una domenica di festeggiamenti quella trascorsa ieri nel comune di Bastia Mondovì.

Nel pomeriggio, alla presenza dei sindaco Paolo Crosetti e dell'amministrazione è stato ufficialmente inaugurato l'ambulatorio medico comunale, realizzato all'interno del locali della sala polivalente nella casa protetta "RAF L'Aquilone".

L'intervento è stato reso possibile grazie al sostegno di Fondazione CRC e Fondazione CRT ed è particolarmente importante per il paese che, per la prima volta, ha un centro medico di proprietà comunale.

In occasione dell'inaugurazione è stata conferita la cittadinanza onoraria ad Aldo Peirano, originario di Frabosa Soprana (dove attualmente è vice sindaco, ndr) che, negli anni, si è sempre prodigato per il territorio bastiese e, in particolare nella gestione della casa protetta.

"Collaborare con questa e con le precedenti amministrazioni è stato un piacere" - ha detto Peirano ricevendo il riconoscimento - "per me questo gesto ha un grande significato perché qui ho avuto modo di conoscere amici e colleghi che sono diventati per me come una famiglia".