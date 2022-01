In scena "Cenerentola" per il quarto appuntamento di "Domeniche a Teatro" al Toselli di Cuneo

Una giovane ragazza di nome Angelina sta facendo le pulizie in teatro e viene attratta da un elegante paio di scarpe da donna rimasto sulla scena. Il teatro però sta chiudendo e Angelina non fa in tempo ad uscire che la scena prende vita animata dalla comparsa del geniale maestro Gioacchino Rossini. Il grande musicista deve comporre una nuova opera lirica ma ancora non trova una storia adatta al suo estro musicale, ecco che sulla scena è presto affiancato dal librettista Jacopo Ferretti, abile poeta e paroliere che lamenta di non poter lavorare senza l'ispirazione musicale del maestro Rossini.

Angelina, una ragazza dei giorni nostri, con la sua voce e la sua forte personalità, aiuterà i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto in un'opera lirica divenuta famosa in tutto il mondo: "Cenerentola ossia il trionfo della bontà".

Età consigliata dai 6 anni

Ingresso intero 6.00 euro

Ingresso ridotto 5.00 euro sotto i dieci anni, cral convenzionati, acli

Gratuito sotto i tre anni

PREVENDITA

I biglietti saranno acquistabili dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 8.30 alle ore 15.00 presso O­fficina piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo.

La prevendita in ufficio consente la scelta di una poltrona numerata.

RISERVA ON LINE TRAMITE E-MAIL

La riserva on-line tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti interi, ridotti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. I biglietti saranno disponibili al botteghino il giorno dello spettacolo fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i biglietti verranno rimessi in vendita ad altri spettatori.

Le mail dovranno pervenire entro le ore 15.00 del venerdì precedente lo spettacolo al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva.

E’comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass e della mascherina ffp2 sopra i 12 anni e dai 6 anni di mascherina ffp2.