Meno di una settimana al MercAntico Indoor presso l'Ex Caserma Mario Musso di Saluzzo

Domenica 6 febbraio 2022 - dalle ore 9.30 alle ore 18

IL QUARTIERE - EX CASERMA MARIO MUSSO

MercAntico Indoor

piccolo antiquariato | hobbistica | usato | artigianato





Per dare il via alla nuova edizione del MercAntico un’edizione Indoor che vuole essere una “mostra” che metterà in vetrina i tanti aspetti di uno degli appuntamenti più seguiti nelle domeniche primaverili e autunnali e che offrirà al pubblico un viaggio tra alcuni oggetti d’archivio della Fondazione Amleto Bertoni, il Museo dedicato al Cavalier Bertoni e alcune curiosità artigianali.

Un percorso, quello delle Scuderie, che permetterà di visitare il Museo Amleto Bertoni, una curiosa mostra di articoli in Juta naturale firmati Tappeti Volanti, alcuni quadri storici appartenenti all’archivio della FONDAZIONE AMLETO BERTONI, e i tanti stand del pubblico che annualmente forma il MercAntico. Decine di espositori saranno protagonisti con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, dedicati agli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto… e se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando e visitando la Città - info sul portale www.visitsaluzzo.it per conoscere il ristorante o il bar dove fare pranzo o gustare prodotti del territorio.

Tappeti Volanti

Tappeti Volanti è un progetto di artigianato che parte con l'idea di dare nuova vita ai sacchi di juta naturale utilizzati per il trasporto del caffè ancora grezzo dall'Africa e dall'America Latina fino a noi. La nostra storia inizia nel 2015 con grande entusiasmo e tante ore di prove ed errori con la macchina da cucire. Negli anni abbiamo imparato a selezionare i sacchi migliori, a trama fine e resistente e le stoffe più belle, ricamate a telaio o sottoposte a stampa digitale di altissima qualità. Ai primi tappeti dalla struttura semplice abbiamo aggiunto poco a poco nuovi prodotti: scoprili su https://tappetivolanti.com/

Le prossime date

Domenica 13 marzo CENTRO CITTADINO | Lunedì 18 aprile Pasquetta CENTRO CITTADINO

Domenica 5 giugno Svuota Cantine CITTÀ ALTA | Domenica 11 settembre CASTELLAR

Domenica 9 ottobre CENTRO CITTADINO | Domenica 13 novembre CENTRO