Resta alto il numero dei contagi, ma con dati in netto miglioramento

DIMINUISCONO I CASI SETTIMANALI IN GRANDA

I positivi in provincia di Cuneo nella settimana 23-30 gennaio da bollettino della Regione Piemonte sono stati 9.450 (erano 12.110 la settimana prima, -2.660).Domenica 23 gennaio da inizio emergenza si segnalavano 110.577. A Ieri, domenica 30 gennaio, sono 120.027.

DA TRE SETTIMANE IL TASSO TAMPONI/POSITIVI IN CALO



A livello regionale nella settimana 23-30 gennaio sono stati diagnosticati 595.483 tamponi (nella settimana prima dell'obbligo di green pass sul lavoro erano 171.654).



Nei sette giorni presi in esame i positivi in Piemonte sono stati 78.269 (17.177 casi in meno rispetto alla scorsa settimana).



Il tasso di positività settimanale è del 13,14% con un decremento rispetto alla scorsa settimana di un -1,85% (la scorsa l'incremento era di -0,27%). Da tre settimane il tasso è in calo.

CONTAGI IN CALO IN TUTTI I MAGGIORI CENTRI

Calano ovunque i contagi nei maggiori centri della provincia. Cuneo scende sotto i duemila. Oltre al capoluogo solo Alba supera i mille. Tutti sotto al migliaio gli altri centri.



Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi resta Cuneo (1.763 la scorsa erano 2.256), seguito da Alba (1.016 la scorsa 1.137), Bra (774 la scorsa 984), Fossano (739 la scorsa 1.084), Mondovì (707 la scorsa 851), Savigliano (496 la scorsa 628) e Saluzzo (478 la scorsa 678).



Tutti decrementati i contagi nei maggiori centri.



Cuneo (-493), Fossano (-345), Bra (-210), Saluzzo (-200), Mondovì (-144), Savigliano (-132) e Alba (-121).



Altri tre centri superano i 300 casi, la scorsa settimana erano sei: sono Cherasco (392), Boves (317) e Borgo San Dalmazzo (340).



Tutti sotto i 300 contagi gli altri 237 comuni della Granda.



13 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 13. La scorsa erano 8. Tornano ad aumentare dopo settimane i centri Covid-free. A bollettino di ieri nei perimetri di 234 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 96,29% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito gli otto centri dove a bollettino di ieri non si è registrato nessun contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno almeno un cittadino positivo.

Acceglio Alto Bergolo Briga Alta Caprauna Castelmagno Cissone Isasca Marmora Monasterolo Casotto Rittana San Benedetto Belbo Torresina

SOGLIA DI GUARDIA SUPERATA NELL'80% DEI CENTRI



199 centri della provincia superano la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 cittadini positivi ogni 1.000 abitanti. Dopo il picco della scorsa settimana torna a scendere la pressione del contagio all'interno dei singoli comuni.



Erano 225 la scorsa settimana. Poco più di un mese fa se ne contavano appena 21.



Più di un anno fa (al 23 novembre) si registravano quasi 60 centri nella nostra provincia ad aver superato questa soglia.



Al momento l'80,57% dei comuni della provincia ha oltrepassato i 18 contagi ogni 1.00 abitanti, lo si nota dalla netta preponderanza di colore marrone nella mappa.



Oltre a 13 centri senza contagio, ne restano 35 a non aver superato questa soglia.



Sono i comuni di Bossolasco, Canosio, Cartignano, Casalgrasso, Castellinaldo D'Alba, Castellino Tanaro, Castelnuovo Di Ceva, Celle di Macra, Entracque, Gambasca, Lagnasco, Lequio Berria, Marsaglia, Monesiglio, Montelupo Albese, Murello, Niella Tanaro, Oncino, Paesana, Pamparato, Perletto, Pontechianale, Prazzo, Priola, Prunetto, Rifreddo, Roburent, Rocchetta Belbo, Rossana, Ruffia, Sale San Giovanni, Scarnafigi, Sinio, Torre San Giorgio e Viola.



Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno superato la soglia di guardia.



Il comune con il più alto tasso di contagio è Elva che con 10 contagi e meno di 100 abitanti ha un tasso di 106,38.