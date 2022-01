Auto cappottata sulla statale 20, vicino a Cavallermaggiore: è il terzo incidente stradale in poche ore

Un altro incidente stradale nelle prime ore di questa mattina in Granda.

Un'auto è uscita fuori strada sulla statale 20, nella zona di Cavallermaggiore, vicino a "Le Cupole", cappottandosi in un prato. L'allarme è scattato verso le 6.40, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Una sola persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Savigliano.

E' il terzo incidente stradale in poche ore sulle strade della nostra provincia.

Nella serata di ieri, domenica 30 gennaio, un primo sinistro si è verificato alle porte della città, in via Savona a Borgo San Giuseppe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, il personale sanitario del 118 e le Forze dell'Ordine.

Nell'incidente è rimasta ferita una persona, in codice giallo. Il traffico è stato rallentato e gestito a senso unico alternato fino al completo ripristino della circolazione.

Mentre era in corso l'intervento una squadra dei Vigili del Fuoco è stata dirottata su un secondo incidente, avvenuto in via Valle Po, all'altezza del civico 237.