In fiamme un tetto a Mondovì: Vigili del fuoco al lavoro

I Vigili del fuoco sono stati allertati, in serata, per l'incendio di un tetto di un fabbricato a Mondovì, in strada dei Beccaria.

Da quanto si apprende, dopo la chiamata di soccorso, sul posto sono giunte diverse squadre e mezzi dei Vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale di Cuneo, che hanno inziato le operazioni di estinzione.

Grazie all'intervento celere dei pompieri, il rogo risulta essere in fase di spegnimento. Seguirà, come sempre, la successiva messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.