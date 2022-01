All’ITIS Delpozzo di Cuneo un Seminario sulla riduzione degli inquinanti atmosferici

Venerdì mattina 28 gennaio Sabrina Ballauri, ex-allieva del Delpozzo, diplomata in chimica ed attuale dottoranda in ingegneria chimica presso il Politecnico di Torino, ha tenuto un seminario in videoconferenza alle classi quarte e quinte chimiche dal titolo: “Abbattimento di inquinanti atmosferici: l’uso della catalisi”.

La dottoranda ha descritto la sua attività nel team di ricerca di cui fa parte, che consiste nel ricercare un catalizzatore in grado di ridurre la percentuale di metano incombusto nei fumi di combustione di grandi caldaie per la produzione di vapore, che azionano le turbine delle centrali termoelettriche.

Sabrina Ballauri ha rimarcato che, attualmente, nonostante si parli di transizione energetica, l’85% della produzione energetica avviene utilizzando combustibili fossili e che il metano è molto più clima-alterante dell’anidride carbonica. Al termine della sua esposizione, ha risposto a varie domande degli allievi circa il suo brillante corso di studi e sul dottorato al Politecnico.